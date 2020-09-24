Isparta Aksu'da 500 ton çilek üretimi yapılıyor - Son Dakika

Isparta Aksu'da 500 ton çilek üretimi yapılıyor

Isparta'nın yüksek rakımlı Aksu ilçesinde yetiştirilen ve yayla çileği olarak adlandırılan çilekler eşsiz aromasıyla ön plana çıkıyor.

Isparta Aksu'da 500 ton çilek üretimi yapılıyor, System.String[]

Isparta'nın yüksek rakımlı Aksu ilçesinde yetiştirilen ve yayla çileği olarak adlandırılan çilekler eşsiz aromasıyla ön plana çıkıyor. Son yıllarda yapılan devlet destekleriyle ilçede çilek tarımı gün geçtikçe artıyor ve Aksu yayla çileği piyasada aranan bir marka olma yolunda ilerliyor. İlçede yaklaşık 170 dekar alanda çilek tarımı yapılırken yıllık yaklaşık 500 ton da üretim yapılıyor.

Vali Ömer Seymenoğlu Aksu ilçesine bir çalışma ziyareti gerçekleştirerek Aksu Belediyesi'ne ait çilek tarlasında incelemelerde bulundu. Aksu ilçesinde ilk olarak görevine yeni başlayan Kaymakam Pınar Uz'u ziyaret eden ve Kaymakam Uz'a hayırlı olsun temennisinde bulunan Vali Seymenoğlu, Belediye Başkanı Veli Kahraman ve ilçe birim amirlerinin de hazır bulunduğu görüşmede ilçede yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulundu.

Ardından Aksu Belediyesi tarafından vatandaşlara örnek olmak amacıyla ilçe girişinde oluşturulan çilek tarlasına geçen Vali Seymenoğlu burada çilek yetiştirilme aşamaları hakkında tarla çalışanlarından bilgi alarak dalından kopardığı çileklerin tadına baktı. Aksu ilçesinde devlet vatandaş iş birliğiyle çilek tarımında çok güzel bir iş başarıldığını aktaran Vali Seymenoğlu başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti. Vali Seymenoğlu ilgililere çilek tarımının ilçede daha da yaygınlaştırılması konusunda çalışmalara aralıksız devam etmeleri talimatı verdi.

Yaklaşık 6 yıl önce 10 çiftçiyle 10 dekarlık alanda ilçedeki çilek serüvenini başlatan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Gençtürk, bugün devlet hibe ve destekleriyle 170 dekar alanda üretim yapıldığını belirterek Aksu çileğinin kalite, koku, aroma ve raf ömrü olarak ön plana çıktığını söyledi.

Vatandaşlara örnek olmak ve teşvik etmek amacıyla ilçe girişindeki 4 dönümlük tarlada çilek yetiştirmeye başladıklarını söyleyen Belediye Başkanı Veli Kahraman aynı zamanda belediyeye ek gelir elde ettiklerini aktardı.

Belediyeye ait çilek tarlasında görev yapan Kezban Dokuzlu ise çilek yetiştirmenin emek isteyen bir iş olduğunu ancak hasat sonrası elde edilen kazancın bu emeğe değdiğini belirterek bir ailenin 4 dönümlük bir çilek tarlasıyla çok rahat geçinebileceğini söyledi. - ISPARTA

Veli Kahraman, Isparta, Çilek, Aksu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 14:21 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Isparta Aksu'da 500 ton çilek üretimi yapılıyor - Son Dakika Ekonomi

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