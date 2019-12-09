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Isparta Ana Lig Güreş Takımı Yarı Finallerde

6 saat önce

Isparta Anadolu Yıldızlar Ligi (ANA LİG) güreş takımı, Adana'da düzenlenen Ana Lig Güreş Grup müsabakalarında üçüncü olarak yarı finale adını yazdırdı.

Isparta Ana Lig Güreş Takımı Yarı Finallerde, System.String[]

Isparta Anadolu Yıldızlar Ligi (ANA LİG) güreş takımı, Adana'da düzenlenen Ana Lig Güreş Grup müsabakalarında üçüncü olarak yarı finale adını yazdırdı.


Adana'da 7-8 Aralık tarihlerinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi güreş grup müsabakalarında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Antrenörleri Remzi Kurt ve Osman Uysal eşliğinde serbest ve greko-romen kategorisinde 20 sporcu ile mücadele eden Isparta ekibi, 2 gün devam eden müsabakalar sonunda üçüncü olarak yarı finale adını yazdırdı. Isparta Ana Lig güreş takımı il karması, 11-12 Ocak 2020 tarihlerinde Karaman'da yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANA LİG) Güreş Türkiye yarı final müsabakalarında yükselme mücadelesi verecek. - ISPARTA

Isparta, Aralık, Adana, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:25 Kaynak: İHA
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