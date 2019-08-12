ISPARTA ANNE, BABA VE 2 ÇOCUĞU MUSİKİ KOROSU KURDU

Isparta'da musiki tutkunu Cengiz Önder (40) bu tutkusunu önce çocuklarına ardından 18 yıllık eşine de sevdirince ortaya musiki ailesi çıktı.

Isparta'da musiki tutkunu Cengiz Önder (40) bu tutkusunu önce çocuklarına ardından 18 yıllık eşine de sevdirince ortaya musiki ailesi çıktı. Ut, keman, kanun ve deften oluşan enstrümanları çalan Önder ailesi kurdukları koroyla 1 yıldır sahneye çıkıyor ve bu şekilde geçimini sağlıyor.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) İlahiyat Fakültesi mezunu olan ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tasavvuf musikisi üzerine yüksek lisans yapan Cengiz Önder, eşi Naciye (40), çocukları Ayşe (16) ve Cihan (11) ile kurduğu 'Ailem Musiki Korosu' ile kültürel faaliyetler ve özel gecelerde program yaparak hayatını kazanmaya başladı. Her akşam en az 1 saat evde musiki çalışması yapan ve şu ana kadar 100 kadar repertuvar oluşturan aile ilahi, tasavvuf musikisi ve Türk Sanat Müziği üzerine çalışma yapıyor.

1 YILDIR SAHNEYE ÇIKIYORLAR

Cengiz Önder enstrüman olarak ut çalarken grubun solistliğini de yapıyor. İlahiyat Fakültesi mezunu olan eşi Naciye Önder ise ev işlerinin yanı sıra gruba defle eşlik ediyor. Tahsilini yazılım mühendisliği üzerine yapmak isteyen lise öğrencisi Ayşe Önder kemancı. Ortaokulda öğrenim gören Cihan ise grubun kanunisi olarak görev yapıyor. Ailem Musiki Korosu son 1 yıldır sahneye çıktıkları kültürel etkinliklerden elde ettikleriyle geçiniyor.

'UDA KARŞI BİR SEMPATİM VARDI'

Cengiz Önder, lise yıllarını İstanbul'da geçirdiğini ve hafızlık eğitimi aldığı o yıllarda ilahi söyleyerek müzik kulağına sahip olduğunu belirterek, Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Şeyhler köyünde oturan babasının kulaktan dolma bilgilerle bağlama çalmayı öğrendiğini ve geniş bir repertuvara sahip olduğunu bu yeteneğinin babadan gelmiş olabileceğini anlattı. İstanbul'da gençlik yıllarında başlayan müzik tutkusunun devam ettiğini ve üniversite tahsili için Isparta'ya döndüğünü belirten Cengiz Önder, enstrümanlardan en çok uda ilgi duyduğunu ve üniversitede hocası Erdoğan Ateş'ten bu alanda eğitim aldığını aktardı.

'ÇOCUKLARIMA MÜZİKLE NASİHATI YEĞLEDİM'

Her fırsatta müziğe olan ilgisini dile getiren Cengiz Önder, çocukları büyümeye başlayınca onlara da bu sevgiyi aşılamaya başladığını kaydederek, Çocuklarıma hayatı öğretirken bunu sözle değil de o şarkıların dizelerindeki güzel sözlerle öğretmeyi daha uygun bulup önce kızım Ayşe ile eğitime başladım. Ayşe, enstrümanlardan en çok kemanı beğendi ve dostlarımızın sayesiyle keman eğitimine başladık. Kısa sürede öğrendi. Ardından oğlum Cihan bir enstrümanı taşıyacak fiziki yapıya ulaşınca onu da kanuni olması yönünde yönlendirdim. Baba oğul kanun dersleri aldık ve başarılı da olduk. Bir müzik grubu olabilmemiz için ritim eksiğimiz vardı. Ben ritim sazı alıp koydum ve eşimi de bu işe kanalize ettim. Eşim de kısa sürede bunu başardı ve biz ailem müzik grubunu böylelikle oluşturmuş olduk dedi.

'MÜZİĞİ HOBİ OLARAK İCRA EDECEĞİM'

Ayşe Önder, ailesinden kopacağı güne kadar bu işi devam ettireceğini, sonrasında ise sadece hobi olarak müzikle ilgilenmeyi düşündüğünü aktardı. Cihan Önder, ileride müzikle uğraşmayı planladığından söz ederek, konservatuvara gitmek istediğini söyledi.

HEM EV İŞİ HEM MÜZİK

Naciye Önder de bir yandan ev işleri diğer yandan KPSS hazırlıkları ile oldukça yoğun bir tempoya rağmen müzik çalışmalarını hiç aksatmadığını söyledi. Henüz pek tanınmadıkları için dolu dolu programları olmadığından bahseden Naciye Önder, evin geçimini şimdilik müzik yaparak sağladıklarını, ileride KPSS'de iyi bir puan alarak sabit geliri olan bir işe yerleşmek istediğini de ifade etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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