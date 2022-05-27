Isparta-Antalya kara yolunda otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Isparta-Antalya kara yolunda otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı

27.05.2022 22:43
Isparta-Antalya kara yolunda otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı

Isparta-Antalya kara yolunda takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Isparta- Antalya kara yolunda takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Turgut Türk'ün kullandığı 32 HK 975 plakalı otomobil, Isparta-Antalya kara yolunun 30'uncu kilometresinde yoldan çıkarak takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü Türk ile otomobilde bulunan Beyza Nur Yarar ve Tuğba Gökkaya yaralandı. Yaralılar, Isparta Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Isparta-Antalya kara yolunda otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı
Isparta-Antalya kara yolunda otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

Antalya, Isparta, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta-Antalya kara yolunda otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta-Antalya kara yolunda otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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