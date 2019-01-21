Isparta- Antalya Karayolu Ortasında Yarık Oluştu
1 saat önce
Antalya Karayolu'nun ortasında yağış sonrası toprak kayması nedeniyle yarıklar oluştu.
ISPARTA- Antalya
Karayolu'nun ortasında yağış sonrası toprak kayması nedeniyle yarıklar oluştu. Yol tek taraflı ulaşıma kapatılarak onarım çalışması başlatıldı.
Isparta- Antalya Karayolu'nun 20'nci kilometresindeki Dereboğazı mevkisinde sabah saatlerinde yol ortasında yarıklar olduğu görüldü. Yağış nedeniyle toprak kaymasına bağlı olarak asfalt yolda yarılma meydana geldiği belirtilirken, durumu fark edenler Karayolları ekiplerine haber verdi.
Bölgeye giden Isparta Emniyet Müdürlüğü
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Karayolları Müdürlüğü ekipleri Isparta-Antalya yönünde, yolun yaklaşık 1 kilometrelik bölümünü ulaşıma kapattı.
Yolun yeniden açılması için çalışma başlatılırken, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Çalışma yapılan yolda ulaşım tek şeritten çift yönlü sağlanıyor.
- Isparta
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:14 Kaynak: DHA
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