Son Dakika Haberleri: Isparta-Antalya Karayolunda Feci Kaza: 2'si Ağır 5 Yaralı

Isparta-Antalya Karayolunda Feci Kaza: 2'si Ağır 5 Yaralı

1 saat önce

Isparta-Antalya karayolunda tır ile kafa kafaya çarpışan kamyona hafif ticari aracın arkadan çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Isparta-Antalya Karayolunda Feci Kaza: 2'si Ağır 5 Yaralı, System.String[]
Isparta- Antalya karayolunda tır ile kafa kafaya çarpışan kamyona hafif ticari aracın arkadan çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Isparta-Antalya karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz sürücüleri belirlenemeyen 32 GE 305 çekici ve 32 FL 140 dorse plakalı tır ile karşı yönden gelen 32 E 4213 plakalı kamyon kafa kafaya çarpıştı. Olayın meydana geldiği dakikalarda yolda seyreden 32 PA 693 plakalı hafif ticari araç da kazaya karışan kamyona arkadan çarptı. Feci kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Ahmet Özyıldız ve Osman Ali Demirekin Isparta Şehir Hastanesine kaldırılırken, diğer yaralılar da kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, kaza nedeniyle Isparta-Antalya karayolu bir süre trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların çekiciler yardımıyla kaldırılması sonrasında yol tekrar trafiğe açıldı. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:00 Kaynak: İHA

Antalya, Isparta, 3. Sayfa
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