Son Dakika Haberleri: Isparta - Antalya Karayolunda Korkutan Yarık

Isparta - Antalya Karayolunda Korkutan Yarık

16 dakika önce

Isparta-Antalya karayolu üzerinde toprak kayması nedeniyle yol ortasında yarık oluşması sonucu yaklaşık 1 kilometrelik alanda güvenlik önlemi alındı.

Isparta - Antalya Karayolunda Korkutan Yarık, System.String[]
Isparta-Antalya karayolu üzerinde toprak kayması nedeniyle yol ortasında yarık oluşması sonucu yaklaşık 1 kilometrelik alanda güvenlik önlemi alındı. Isparta Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Karayolları ekiplerinin çalışma başlattığı bölgede trafiği tek şeritte çift yönlü hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde yağışlı hava nedeniyle Isparta - Antalya karayolunun (Dereboğazı yolu) 20. kilometresinde toprak kaymasına bağlı yarıklar meydana geldi. Yol ortasındaki dev yarık, görenleri korkuttu. Durumun Karayolları ekiplerine bildirilmesi üzerine harekete geçen görevliler bölgede çalışma başlatırken, polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

Dereboğazı yolunda, Isparta'dan Antalya istikametine gidiş yönünde çalışma yapılan yaklaşık 1 kilometrelik alanda tek şeridi tedbiren kapatılan yolda, diğer şeritten trafiğin çift yönlü olarak sağlandığı öğrenildi.

Öte yandan, bölgedeki çalışmalarının tamamlanması halinde yolun tekrar açılabileceği belirtildi. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:18 Kaynak: İHA

Sabah, Antalya, Isparta, 3. Sayfa
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