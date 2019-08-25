Son Dakika Haberleri: ISPARTA ARACIN MOTOR BÖLÜMÜNE SIKIŞAN YAVRU KEDİ KURTARILDI
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ISPARTA ARACIN MOTOR BÖLÜMÜNE SIKIŞAN YAVRU KEDİ KURTARILDI

26 dakika önce

ISPARTA'da park halindeki bir aracın motor bölümünde sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ISPARTA'da park halindeki bir aracın motor bölümünde sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşların süt verdiği kedi daha sonra barınağa götürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. 102 Cadde üzerinde Yaşar Bolat Üst Geçidi altında park halindeki bir otomobilin kaputundan kedi sesi duyan sürücü, kendi imkanlarıyla hayvanı kurtarmaya çalıştı. Başarılı olamayan sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler aracın motor bölümüne giren yavru kediyi yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından kurtardı. Çevredekiler ise kurtarılan kediye süt verdi.

Kedi daha sonra kutuya konularak Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı hayvan barınağına götürüldü.

İtfaiye, Isparta, Bolat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 03:07 Kaynak: DHA
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