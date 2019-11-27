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Isparta-araçlar kavşakta çarpıştı 2 yaralı

6 saat önce

Araçlar kavşakta çarpıştı 2 yaralıISPARTA'da 2 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Araçlar kavşakta çarpıştı 2 yaralı

ISPARTA'da 2 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Vatan Mahallesi Yeni Karakavak Caddesi ile Albayrak Caddesi'nin kesiştiği kavşakta saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Ali Birdal'ın kullandığı 32 DS 157 plakalı otomobil, sürücüsünün kimliği açıklanmayan 32 AAP 373 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası her iki araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken otomobil sürücüsü Ali Birdal ile eşi Zeliha Birdal yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra 2 yaralı Isparta Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Isparta-araçlar kavşakta çarpıştı 2 yaralı

Vatan Mahallesi, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:57 Kaynak: DHA
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