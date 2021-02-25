Isparta Atletizm Geliştirme Projesi İl Seçmeleri yapıldı
25.02.2021 17:14
Türkiye Atletizm Federasyonu faaliyet programında yer alan ve Türk atletizminin tabana yayılmasını sağlayan Atletizm Geliştirme Projesi Kros İl Seçmesi yarışları Isparta'da gerçekleştirildi.
Türkiye Atletizm Federasyonu faaliyet programında yer alan ve Türk atletizminin tabana yayılmasını sağlayan Atletizm Geliştirme Projesi Kros İl Seçmesi yarışları Isparta'da gerçekleştirildi.
Yarışlara 2004-2005-2006-2007-2008-2009 doğumlu 70'ye yakın sporcu katıldı. Sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. Yarışmalarda ilk 3'e giren sporcular 20 Mart 2021 tarihinde Aksaray'da gerçekleştirilecek olan Bölge yarışmaları grup yarışmalarına katılma hakkı kazandı.
İl seçmelerinde dereceye giren sporculara madalyaları törenle takdim edildi. Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, dereceye giren sporcuları kutlayarak, başarılarının devamını diledi. - ISPARTA
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