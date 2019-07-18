ISPARTA AYAĞINA POŞET TAKILAN LEYLEK YUVASINDA MAHSUR KALDI
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ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde, yuva yaptığı elektirk direğinde ayağının poşete takılması sonucu mahsur kalan leylek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:46 Kaynak: DHA
ISPARTA'nın Gelendost
ilçesinde, yuva yaptığı elektirk direğinde ayağının poşete takılması sonucu mahsur kalan leylek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yenice
köyünde elektrik direğine yuva yapan leyleğin uçamadığını gören Coşar Dülger, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Verilen adrese elektrik arıza ekibi ile Gelendost Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Direkteki elektrik akımının kesilmesinin ardından itfaiye erleri, merdivenli araç ile yuvaya ulaştı ayağına poşet takıldığı için uçamayan leyleği kurtardı. Ekipler, yara olup olmadığını kontrol ettikleri leyleği, yaşam alanına bıraktı.
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