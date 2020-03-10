ISPARTA Babasına kızdı, 5 katlı binanın çatısına çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ISPARTA Babasına kızdı, 5 katlı binanın çatısına çıktı - Son Dakika

ISPARTA Babasına kızdı, 5 katlı binanın çatısına çıktı

6 saat önce

Babasına kızdı, 5 katlı binanın çatısına çıktıISPARTA'da babasına kızıp çatıya çıkarak intihar edeceğini söyleyen C.T. (25), polisin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek vazgeçirildi.

Babasına kızdı, 5 katlı binanın çatısına çıktı

ISPARTA'da babasına kızıp çatıya çıkarak intihar edeceğini söyleyen C.T. (25), polisin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek vazgeçirildi.

Isparta merkezdeki defterdarlık binası karşısında bulunan sağlık müdürlüğü ek hizmet binasının çatısında saat 16.30 sıralarında intihar edeceğini söyleyen erkeği görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 5 katlı binanın çatısına çıkan polis ekipleri intihara kalkışan C.T.'yi ikna için konuşmaya çalıştı. Sinir krizine giren ve titreme nöbeti geçiren C.T., polislerin çabaları sonucu sakinleştirildi. Polis, uzun süre C.T.'yi çatıdan inmesi için ikna etmeye çalıştı.

Olay esnasında caddede meraklı bir kalabalık toplandı. Bir iş yerinde bekçi olarak görev yaptığı öğrenilen ve babasıyla olaydan kısa süre önce tartışan C.T.'nin sinirlenerek intihara kalkıştığı belirlendi. Babası da olay yerine geldikten sonra ikna olan ve çatıdan indirilen C.T. polis tarafından ifadesi alınmak üzere merkeze götürüldü.

ISPARTA Babasına kızdı, 5 katlı binanın çatısına çıktı

Isparta, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 06:52 Kaynak: DHA
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