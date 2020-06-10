ISPARTA Başı balkon korkuluğuna sıkışan minik Zeynep kurtarıldı - Son Dakika

ISPARTA Başı balkon korkuluğuna sıkışan minik Zeynep kurtarıldı

Başı balkon korkuluğuna sıkışan minik Zeynep kurtarıldı*- Isparta'da oturdukları evin balkonunda oyun oynadığı sırada başı demir korkuluklara sıkışan 2 yaşındaki Zeynep Sare Kara, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Başı balkon korkuluğuna sıkışan minik Zeynep kurtarıldı *- Isparta'da oturdukları evin balkonunda oyun oynadığı sırada başı demir korkuluklara sıkışan 2 yaşındaki Zeynep Sare Kara, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay önceki gün Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı bir binanın 2. katında ailesiyle birlikte yaşayan Zeynep Sare Kara, balkonda oynarken başını demir korkuluklara sıkıştırdı. Durumu gören ailesi Isparta Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler itfaiye ekipleri hidrolik ayırma aracıyla demir korkulukları keserek Zeynep Sare Kara'yı kurtardı. Sağlık durumu iyi olan minik Zeynep ailesine teslim edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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