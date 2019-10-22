Son Dakika Haberleri: Isparta basınından Mehmetçik'e destek
Son Dakika Güncel Isparta basınından Mehmetçik'e destek

Isparta basınından Mehmetçik'e destek

1 saat önce

Isparta'da görev yapan gazeteciler, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla düzenlenen halı saha maçı öncesinde pankart açarak Mehmetçik'e asker selamı gönderdi.

Isparta basınından Mehmetçik'e destek, System.String[]

Isparta'da görev yapan gazeteciler, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla düzenlenen halı saha maçı öncesinde pankart açarak Mehmetçik'e asker selamı gönderdi.


Milli Egemenlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Avukat Tahir Alan'ın da katıldığı etkinlikte sahaya çıkan gazeteciler, "Barış Pınarı Harekatı'nda şanlı ordumuzun yanındayız" yazılı pankart açtı.

Gazeteciler daha sonra Mehmetçik'e asker selamı gönderdi.

Isparta Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Tuna Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Isparta basını olarak, Barış Pınarı Harekatı'na sonuna kadar destek verdiklerini ifade etti.

Gazetecilerin her hafta halı saha maçında buluştuklarını belirten Ünal, "Bizler, buradan tekrar kahraman Mehmetçiğimize destek olduğumuzu bildiriyoruz, sonuna kadar ordumuzun yanındayız." mesajı verdi.

Barış Pınarı Harekatı, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 07:58 Kaynak: AA
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