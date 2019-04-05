Isparta Başkan Başdeğirmen Görevi Devraldı

Başkan Başdeğirmen görevi devraldı Isparta
Belediye Başkanı seçilen Şükrü Başdeğirmen
, eski Başkan Yusuf Ziya Günaydın
'dan görev devraldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda Isparta Belediye Başkanı Seçilen AK Parti
'li Şükrü Başdeğirmen ve diğer belediye başkanları için Halk Eğitim Merkezi'nde mazbata töreni düzenlendi. Törene AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz
, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun
, partililer ve vatandaşlar katıldı. Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Gülnişah Çokdinç kürsüye gelerek, ilk olarak Şükrü Başdeğirmen'e mazbatasını verdi. Ardından ilçe belediye başkanları ile belde belediye başkanlarının mazbataları verildi.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, seçim süresince kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek, Kutsal bir göreve başlıyoruz. Isparta'mızı bir adım öteye götürebilirsek ne mutlu bize. Hiç kimseyi ötekileştirmeden tüm Isparta'ya hizmet edeceğiz. Allah utandırmasın dedi.
Halk Eğitim Merkezi'ndeki törenin ardından 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda bulunan Atatürk
Anıtı'na çelenk sunmak üzere beraberindekilerle yürüyerek alana geçen Başkan Şükrü Başdeğirmen'in çelenk sunmasından sonra İstiklal Marşı okundu. Daha sonra belediyeye kadar yağmur altında yürüyen Başkan Başdeğirmen, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Belediye binasına gelişinde tekbirler ve Mehteran tarafından karşılanan Başkan Başdeğirmen, burada kendisini bekleyen kalabalığa teşekkür konuşması yaparak, güçlükle binanın 3. katındaki makam odasına ulaşabildi.
Eski Belediye Başkanı Yusuf Ziya
Günaydın ve MHP
İl Başkanı Nail Bayram ile belediye meclis üyelerinin karşıladığı Başkan Şükrü Başdeğirmen, bugüne kadar verdiği güzel hizmetlerden ötürü Yusuf Ziya Günaydın'a teşekkür etti. Başdeğirmen, Başkanımla bir dönem belediye meclisi üyesi olarak çalışma şerefine eriştim. Muhalefette olmama rağmen oldukça uyumlu bir çalışma sergiledik. Kendisinin bıraktığı yerden hizmete devam edeceğiz. Kendisine en kalbi duygularımla tekrar teşekkür ederken, ailesiyle birlikte mutlu bir hayat temenni ediyorum diye konuştu.
Yusuf Ziya Günaydın da Isparta'ya hizmet etmek için gece gündüz durmadan çalıştık. Bazı projelerimizi tamamlarken bazıları yarıda kaldı. En büyük temennim bu projelerin tamamlanarak Isparta'ya kazandırılmasıdır dedi.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen daha sonra eski Başkan Günaydın'ı makam odasından binanın çıkış kapısına kadar eşlik ederek, uğurladı. Makam koltuğuna dua edilmeden oturmayan Başkan Şükrü Başdeğirmen, bir süre dua edecek imamı bekledi ancak izdiham nedeniyle imam ulaşamayınca duayı AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur
Gökgöz yaptı. Başdeğirmen daha sonra besmeleyle makam koltuğuna oturdu.