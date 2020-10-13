Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, Cemevi inşaatını inceledi - Son Dakika

Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, Cemevi inşaatını inceledi

13.10.2020 17:27
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, Cemevi inşaatını inceledi, System.String[]

Isparta Belediyesi'nin de yapımında büyük katkılar sağladığı şehir merkezindeki tek Cemevi'nin inşaatında sona gelindi.

Isparta Belediyesi'nin de yapımında büyük katkılar sağladığı şehir merkezindeki tek Cemevi'nin inşaatında sona gelindi. İnşaatta incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, inşaata ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını söyledi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Işıkkent Mahallesinde yapımı devam Cemevi inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Başdeğirmen'e Tuncelililer Derneği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Cemevi Yaptırma Yaşatma Derneği Başkanı Sabriye Aydın, Gülistan Mahallesi Muhtarı Zafer Uzun ve dernek yöneticileri eşlik etti.

Dernek Başkanı Sabriye Aydın inşaat hakkında Başkan Başdeğirmen'e bilgi verirken, "Sayın Başkanım sayenizde inşaatın çoğu bitti. Çok sağ olun. Bizim için önemli olan sizin kalbinizin güzelliği ve bize verdiğiniz destektir. En büyük gururumuz odur. Manevi desteğinizi de bizlere verdiniz. Sizler başkan olmadan öncede bizlere destek vermiştiniz" dedi.

Göreve geldiği günden buyana Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in mahallelerine, muhtarlara büyük destekler verdiğini dile getiren Gülistan Mahallesi Muhtarı Zafer Uzun da, "Sayın Başkanım seçildiğiniz günden buyana muhtarlarla el ele, kol kola bizlere verdiğiniz hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Cemevimize vermiş olduğunuz destek, bambaşka bir destek, bugüne kadar hiç almadığımız bir destek. Allah başımızdan eksik etmesin, bol bol çalışma imkanımız olsun inşallah" görüşlerinde bulundu.

İnşaattaki çalışmaları beğendiğini ve çalışmaların güzel gittiğini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Çok güzel bir yer yapmışsınız, çok emek vermişsiniz. Bizim de katkımızın olmasından çok memnunum, mutluyum. Dileğimiz güzel günlerde burada birlikte olmaktır. En kısa zamanda açılırsa bizlerde mutlu oluruz. Bizim yapabileceğimiz, destek olacağımız başka konular varsa da bizlerle paylaşın, elimizden gelen yardımı bizlerde tekrar yapmak isteriz" şeklinde konuştu.

Işıkkent Mahallesinde 910 metrekarelik alanda yapılan Cemevi 400 metrekare oturum alanına sahip. Cemevi ibadethane ile sosyal ve kültürel aktivitelerin yapılabileceği alanlara sahip. - ISPARTA

Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, Cemevi inşaatını inceledi
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, Cemevi inşaatını inceledi
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, Cemevi inşaatını inceledi

Şükrü Başdeğirmen, Işıkkent, Isparta, Cemevi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, Cemevi inşaatını inceledi - Son Dakika

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