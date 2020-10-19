Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den muhtarlara plaket - Son Dakika

Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den muhtarlara plaket

19.10.2020 18:36
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den muhtarlara plaket, System.String[]

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Başdeğirmen, muhtarların büyük bir özveri içerisinde hizmet verdiklerini dile getirirken, muhtarlara teşekkür plaketi takdim etti.

Halı Sarayı Düğün Salonu'nda Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi ve muhtarlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarların gününü kutlayarak, 19 aylık bir hizmet sürecinin geride bırakıldığını söyledi.

31 Mart Mahalli İdareler seçimleriyle birlikte hep birlikte kutsal olan bu görevi aldıklarını dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Vatandaşlarımızın mutlu, huzurlu bir şekilde yaşaması için bizlere Isparta halkı oy verdi. Verilen bu oyların karşılığını verecek olan da sizler, bizler, hep beraberiz. Önemli olan aldığımız bu görevi layıkıyla yerine getirmektir. Sizlerle beraber istişare içerisinde başarılı güzel hizmetler yaptığımız inancındayım" dedi.

Muhtarlarla işbirliği içerisinde Isparta'ya hizmet etmek için canı gönülden bu işe aday olmuş, seçilmiş ve hizmet edenler olduklarını söyleyen Başkan Başdeğirmen, "Tüm amacımız vatandaşlarımızın memnuniyeti. Bizler vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda her zaman ne yapılmasını bilen insanlarız. Bugün yollar yapılır, taşlar düzelir, parklara çiçeklerde de dikilir, sulanır, çimler de biçilir. Ancak en önemlisi o vatandaşlarımızın gönlüne girebiliyor muyuz? Mahallelerimizde yaşayan insanlarımızın mutluluklarını görebiliyor muyuz? Yaşadığımız mahallede, sorumlu olduğumuz bölgede evinde ekmeği olmayan var mı? Yemek pişiremeyen var mı? Çocuğunu okula gönderirken cebine harçlık veremeyen var mı? Engelliyse evinin içerisinde ya da çevresinde bir engeli var mı? Yaşlı ise bakıma, hasta ise desteğe ihtiyacı var mı? Bunları görebiliyorsak vazife bu. Asfalt, yol bunlar zaten yapılır, önemli olan biz insanların gönlüne girebiliyor muyuz? Sizlerle beraber ihtiyacı olan, zor şartlar altında yaşayan o insanlarımızı görebilmemiz ve hayatlarını kolaylaştırabilmemiz çok önemli. Bunu yaptığımızda şuna inanın ki, aldığımız görevi layıkıyla yerine getirdiğimize inanırız" görüşlerinde bulundu.

Muhtarların da talepleri doğrultusunda belediye olarak her türlü hizmeti yaptıklarını anlatan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Covid-19 sürecinden bahsederek, zor bir dönemde görev yaptıklarını dile getirdi. Muhtarların da pandemi sürecinde büyük fedakarlıklar gösterdiğini ve zamanının çoğunluğunu bu konuya harcadığını belirten Başdeğirmen, gerek belediyenin çalışmalarında, gerekse filyasyon takibi ve diğer hususlar da muhtarların büyük emek sarf ettiğini aktararak, pandemi döneminde yapılan fedakarlıklardan ve çalışmalarından dolayı muhtarlara teşekkür plaketi takdim etti. Başkan Başdeğirmen, "Hizmet sürecimizde 3,5 yılımız var. Bu süreçte de çalışmalarımızı birlikte dolu dolu geçirmek istiyoruz" ifadesinde bulundu.

Muhtarlık müessesesinin Osmanlıdan buyana gelen ve Cumhuriyet döneminde de devam eden ender birimlerden birisi olduğunu dile getiren Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, yoğun geçen pandemi döneminde muhtarlara düşen görevlerin çoğaldığını belirtti.

Muhtarlar da belediyenin yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti. - ISPARTA

Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den muhtarlara plaket
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den muhtarlara plaket
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den muhtarlara plaket
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den muhtarlara plaket
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den muhtarlara plaket

Şükrü Başdeğirmen, Isparta, Muhtar, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den muhtarlara plaket - Son Dakika

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