Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika

Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

23.11.2020 15:12
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı, System.String[]

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 24 Kasım Öğretmen Günü dolaysıyla yayınladığı mesajda "Kovid-19 salgını sürecinde Milli Eğitim Bakanlığımız ve öğretmenlerimiz, çocuklarımızın eğitiminin sekteye uğramaması için büyük azim ve gayret içerisindedir" dedi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 24 Kasım Öğretmen Günü dolaysıyla yayınladığı mesajda "Kovid-19 salgını sürecinde Milli Eğitim Bakanlığımız ve öğretmenlerimiz, çocuklarımızın eğitiminin sekteye uğramaması için büyük azim ve gayret içerisindedir" dedi.

Öğretmenlik mesleğinin insanı en ideal şekilde eğitmek ve geleceği inşa etmek gibi son derece kutsal bir görevi yerine getirdiğini belirten Başdeğirmen, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Gelişmiş ve müreffeh bir Türkiye hedefine ulaşmada en büyük güvence olan, gençlerimizin geleceğe hazırlanmalarında önemli bir rol oynayan öğretmenlerimizin bu anlamlı günlerini en kalbi duygularımla kutluyorum. Öğretmenlik mesleği sadece eğitim, öğretim sürecinde edinilen bilgileri öğrencilere aktarmak değil, bilgi yanında tecrübe ve irfanla çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlama mesleğidir. Öğrencilerine rol model olan öğretmenlerimiz öğrencilerinin kişiliğini, hayata ve insana bakış açısını da şekillendirmektedir. Öğretmenlerimiz, çocuk ve gençlerimizin geleceğe hazırlanmasında üstlendikleri sorumluluklarla yarınlarımızı inşa etmektedir.

"Kovid-19 salgını sürecinde büyük özveri içerisindeler"

Zor günlerden geçtiğimiz bu süreçte sağlık çalışanlarımız gibi öğretmenlerimizde önemli bir sorumluluk üstlenmiştir. Kovid-19 salgını sürecinde Milli Eğitim Bakanlığımız ve öğretmenlerimiz, çocuklarımızın eğitiminin sekteye uğramaması için büyük azim ve gayret içerisindedir. Öğretmenlerimiz, büyük bir özveri ve fedakarlıkla yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitimin yapıldığı bu dönemde çocuklarımıza, gençlerimize online olarak dersler vermekte, eğitim-öğretimlerini kesintisiz sürdürebilmeleri, derslerinden geri kalmamaları için üstün gayret sergilemektedirler. Veliler ve vatandaşlar olarak bizlere düşen görev ise, çocuklarımızın, gençlerimizin eskisi gibi okullarında, arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle buluşabilecekleri günler için salgınla mücadelede alınan tedbirlere harfiyen uymak, maske, mesafe ve hijyen kurallarını sabırla ve dikkatle devam ettirmektir. Bu düşüncelerle Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Gününü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Ebediyete irtihal edenlerle beraber, terör saldırılarında şehit düşen öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, görevlerini yapmış olmanın huzuruyla emeklilik günlerini geçiren öğretmenlerimize uzun ömürler diliyorum." - ISPARTA

Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Şükrü Başdeğirmen, Öğretmenler Günü, Isparta, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika


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