Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı - Son Dakika

Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

02.12.2020 15:54
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı, System.String[]

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başdeğirmen, "Engellilerimizin zorluk çekmeden hayatlarını sürdürebilmeleri, toplumun bilinçlendirilmesi, duyarlılığın artırılmasıyla mümkündür" dedi.

3 Aralık'ın engellilerin sorunlarına yönelik farkındalık oluşması ve daha mutlu yaşayabilmeleri adına bir fırsat olmasını temenni eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen mesajında şu ifadelere yer verdi: "Toplumsal bilinç ve bilgi düzeyinin artırılması, yardımlaşma ve empati düzeyinin yükselmesiyle engelli kardeşlerimizin hayat standartlarının yükseleceğine inanıyorum. Bu bilinç ve duyarlılığın arttırılması, engellilerimizin daha rahat bir hayat koşullarına ulaştırılması için şüphesiz ki, belediyelere de önemli görevler düşmektedir. Bu vesileyle; şahsım ve Isparta Belediyesi olarak, engelli bireylerimizle sadece bir gün değil, yılın 365 günü birlikte olmayı tercih eden bir yönetim anlayışına sahip olduğumuzu belirtmek isterim.

"Engelli Koordinasyon Merkezimizi kurduk"

Engelli kardeşlerimize destek olmak, ihtiyaçlarının tespitine yönelik çalışmalar gerçekleştirmek ve hizmetlerinde bulunmak her şeyden önce bir gönül işidir. 'Önce insan' diyen bir geleneğin mensupları olarak bizler, engelli vatandaşlarımızın herhangi bir eksiklik hissine kapılmalarına müsaade etmeden, sorunlarını çözme ve taleplerini cevapsız bırakmama gayreti ile çalışmaktayız. Buradan hareketle; göreve gelmemizin hemen akabinde belediyemiz bünyesinde Engelli Koordinasyon Merkezimizi kurarak engellilerimize en iyi hayat şartlarını sunmak adına kollarımızı sıvadık. Engellilerimizin daha rahat hareket edebilmeleri için şehrimizdeki engelli yollarını, rampalarını standartlara göre yeniledik, yenilemeye devam ediyoruz. Engellilerimizin otoparklardan ücretsiz olarak faydalanmalarının önünü açtık.

"Engellilerimiz için araç park noktalarının sayıların arttırdık"

Cadde otoparklarımızda engellilerimizin araçlarını park edebilecekleri araç park noktalarının sayılarını arttırdık. Umuma açık tuvaletlerimizin yenileme çalışmalarıyla birlikte, yeraltı tuvaletlerini yol koduna getirerek, engellilerimizin de kullanımına uygun hale getirdik. Evlerine giriş-çıkışlarında, gerekse evlerinin içerisinde zorlanan engellilerimizin, engellerini yaptığımız düzenlemelerle ortadan kaldırdık.

"Hayat standartlarının daha da yükseleceğine inanıyorum"

Tüm engelli derneklerimizle ihtiyaçların tespitine yönelik istişarelerde bulunduk, ihtiyaçları tespit ederek, akülü engelli aracı, konuşan tansiyon aleti, konuşan saat, konuşan ısı ölçer, beyaz baston, engelli satranç takımları dağıttık ve ihtiyaçlar doğrultusunda teminlerini sürdürüyoruz. İşitme engellilerimiz için içerisinden geçtiğimiz pandemi süreci dolayısıyla özel maskeler üreterek kendilerine teslim ettik. Toplumsal bilinç ve bilgi düzeyinin artırılması, yardımlaşma ve empati düzeyinin yükselmesiyle engelli kardeşlerimizin hayat standartlarının daha da yükseleceğine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm hemşehrilerimi engelli vatandaşlarımıza yardımcı ve destek olmaya, onların sorunlarını adeta kendi sorunları bilerek üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeye çağırıyor; başta ilimizde yaşayan engelli kardeşlerim olmak üzere, tüm engelli bireylerin '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." - ISPARTA

Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı - Son Dakika


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