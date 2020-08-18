Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den engelli çiftin hayatını kolaylaştıran adım - Son Dakika

Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den engelli çiftin hayatını kolaylaştıran adım

Engelli çiftin yoluna asfalt döktü

ISPARTA - Isparta'da ikamet eden engelli Gülşen-Ersan Ertan çiftinin yaşadığı sokağa asfalt dökülmesi talebi Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından anında karşılık buldu. Başdeğirmen, engelli çiftin yaşadığı sokaktaki yolun asfalt yapılması talimatını verdi.

Isparta Belediyesi, Halife Sultan Mahallesi'nde bozuk olan yollar için 19 sokakta kilit parke taşı döşenmesi çalışmaları başlatmıştı. Çalışmalar devam ederken 3422 sokakta ikamet eden yürüme engelli Gülşen ve Ersan Ertan çiftinin yollarının kendi ulaşımları ve evlatları İsmail Nevzat'ı okula götürebilmek adına asfaltlanması talebine Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, duyarsız kalmadı. Aileyi evinde ziyaret eden Başdeğirmen, engelli ailenin yolunun kilit parke yerine asfaltlanması talimatını verdi. Bu karar aileyi oldukça sevindirdi. Başkan Başdeğirmen, ailenin evlerinin girişindeki rampaları inceledi, engelli rampalarının da iyileştirilmesi talimatını verdi.

Ana sınıfına başlayacak olan İsmail Nevzat'la da bir süre sohbet eden ve oyuncak hediye eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ertan ailesine seslenerek, "Özellikle sizin kullanacağınız yolları asfalt yapıyoruz. Rahat olun, burayı sizin istediğiniz şekle getireceğiz" dedi.

Taleplerinin anında karşılık bulduğunu, Başkan Başdeğirmen'in yanlarına kadar gelerek sorunlarını dinlediğini ve bundan mutlu olduklarını söyleyen Gülşen Ertan, "Başkanımıza bizi dinlediği, dileklerimizi yerine getirdiği için teşekkür ederim" derken, Ersan Ertan da, "Sorunumuzu ilettik, karşılık bulduk. Sokağımıza asfalt dökülecek olmasından dolayı Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.