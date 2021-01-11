Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen: "Hizmet için göreve talip olduk, oy verdi, vermedi yorumunu yapmak bize düşmez" - Son Dakika

Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen: "Hizmet için göreve talip olduk, oy verdi, vermedi yorumunu yapmak bize düşmez"

11.01.2021 22:28
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen:

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sadece kent merkezine hizmet veren bir belediye olmadıklarını belirterek, "Amacımız üzerimize düşen ne görev varsa, parti gözetmeksizin ihtiyaç neyse onu görebilmektir.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sadece kent merkezine hizmet veren bir belediye olmadıklarını belirterek, "Amacımız üzerimize düşen ne görev varsa, parti gözetmeksizin ihtiyaç neyse onu görebilmektir. Oy verdi, vermedi yorumunu yapmak bize düşmez. Biz tüm şehrimize, bölgemize hizmet etmek için göreve talip olduk" dedi.

AK Parti Gönen İlçe Teşkilatı, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti. Ziyarete AK Parti Gönen İlçe Başkanı Mustafa Kaya, Kadın Kolları Başkanı Müberra Konaç, Gençlik Kolları Başkanı Sefa Çiftçi, Belediye Meclisi Üyesi Özge Uysal ve yönetim kurulu üyeleri Adem Kumkaya, Ramazan Duru ile Nermin Özdemir katıldı.

Ziyarette AK Parti Gönen İlçe Başkanı Mustafa Kaya tarafından, şehre yaptığı çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür plaketi verilirken, çiçek ve Gönenspor kaşkolü takdiminde bulunuldu. AK Parti Gönen İlçe Başkanı Mustafa Kaya, pandemiden dolayı 2020 yılında zor bir süreç geçirildiğini dile getirirken, "Isparta Belediyemiz çalışmalarını aralıksız sürdürdü, maşallah durmak yok, yola devam. Isparta'mızda Şükrü Başkanımız büyük yatırımlara, başarılara imza atmakta ve atacağından da eminiz. AK Parti'mizin, başkanımızın sayesinde ilimize çok güzel hizmetler yapılmaya başlandı. Şükrü Başkanımız anakent belediyesi olarak bizlere bugüne kadar her şeyi sunuyor. Ücra köşelere, köylere kadar evi olmayana ev, yeri olmayana yer sağlayarak her tarafa koşturuyor. Bunları görüyoruz. Bir gazimizin evi yoktu, talepte bulunmuştuk, sağ olsun başkanımız her şeyi göndererek Kıbrıs Gazimize ev yaptı. Mutlu olduk, belediyemizle ilgili hizmet istediğimiz zaman Isparta Belediyemiz hiçbir parti gözetmeksizin bizlere ulaştı" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, Allah'tan 2021 yılında hep birlikte şehre güzel hizmetler yapmayı ve vatandaşlara dokunacak güzel çalışmaları gerçekleştirmeyi nasip etmesi temennisinde bulundu. Sadece Isparta merkezdeki ihtiyaçları ve yapılması gereken çalışmaları gerçekleştiren bir belediye olmadıklarını dile getiren Başkan Başdeğirmen, "Seçimlerden önce bunun sözünü verdik. Seçim öncesi merkezimizde 44 mahallemiz varsa, her mahallemiz gibi bundan sonra çevre köylerimiz ve ilçelerimizde mahallelerimiz gibi hizmeti alacaktır sözümüz vardı. İl Özel İdaremizin yapacağı çalışmaların dışında kalan yerlerde bize ihtiyaç olan ne varsa bunları yerine getireceğiz dedik. Geçen yaklaşık 2 yıllık süreçte de bu sözü yerine getirdiğimiz inancındayım. Bundan sonraki süreçte de amacımız üzerimize düşen ne görev varsa, hiçbir parti gözetmeksizin o yerdeki ihtiyaç neyse onu görebilmektir. Bize yakışan ve yapmamız gereken de budur. Herkes bizim vatandaşımızdır. Oy verdi, vermedi yorumunu yapmak bize düşmez. Biz tüm şehrimize, bölgemize hizmet etmek için göreve talip olduk. Allah nasip etti, biz de gereken çalışmaları yerine getiriyoruz. Bundan sonrada daha üst seviyede bu çalışmaları yerine getireceğimiz inancındayım" şeklinde konuştu.

Gönen'in, Isparta'ya en yakın ilçelerden birisi olduğunu dile getiren Başkan Başdeğirmen, "Gönen'de yaşayan vatandaşlarımız da her şeyin en iyisine layık. Bizlere düşen bir vazife olduğunda da, sizlerin istekleri doğrultusunda bunları yerine getireceğiz" ifadelerinde bulundu.

2020 yılında yaşanan pandemi, doğal afetler ve benzeri olaylardan dolayı zor geçtiğini, 2021 yılından umutlu olduklarını kaydeden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, korona virüs aşılarının çıktığını ve kısa sürede pandemiden kurtulacaklarını aktarırken, pandemi sürecinde alınan tedbirlerin gerekli faydayı sağladığını anlattı. Başdeğirmen, "Bu konuda ne kadar hassas davranırsak, kurallara uyarsak bu hastalıktan o kadar kısa sürede kurtulacağımız ortaya çıkıyor. 2021 yılının her anlamda iyi olacağı inancındayız. Belediyecilik olarak bugüne kadar yaptığımızdan daha fazlasını yapmak amacımızdır. Devletimiz gerekli her türlü desteği veriyor. Zor bir dönem olmasına rağmen desteğini devam ettirdi, ettirmeye de devam ediyor. Rabbim devletimize zeval vermesin, Sayın Cumhurbaşkanımıza, idarecilerimize hayırlı, uzun ömürler versin. Bizler de hizmetlerimizi en iyi şekilde yerine getirmeye devam edelim. Nice sağlıklı günlerde beraber olmak dileğimizdir. Ziyaretlerinizden dolayı teşekkür ediyorum" görüşlerinde bulundu. - ISPARTA

Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen: Hizmet için göreve talip olduk, oy verdi, vermedi yorumunu yapmak bize düşmez
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen: Hizmet için göreve talip olduk, oy verdi, vermedi yorumunu yapmak bize düşmez
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen: Hizmet için göreve talip olduk, oy verdi, vermedi yorumunu yapmak bize düşmez

Şükrü Başdeğirmen, Hisarcık, Isparta, Gönen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen: 'Hizmet için göreve talip olduk, oy verdi, vermedi yorumunu yapmak bize düşmez' - Son Dakika


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