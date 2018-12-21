Son Dakika Haberleri: Isparta Belediye Başkanı Günaydın, Pazarcı Esnafıyla Buluştu

Isparta Belediye Başkanı Günaydın, Pazarcı Esnafıyla Buluştu

3 saat önce

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Yedişehitler Cuma Pazarında esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Isparta Belediye Başkanı Günaydın, Pazarcı Esnafıyla Buluştu, System.String[]
Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Yedişehitler Cuma Pazarında esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Yedişehitler Cuma Pazarını ziyaret etti. Pazarcı esnafı ve vatandaşla bir araya gelen Günaydın, vatandaşın pazardan memnun olduğunu söyledi. Herhangi olumsuz bir durumda belediye olarak devreye gireceklerini ifade eden Günaydın, "Halkımızın istekleri bir ara karşılanamadı ve belediye olarak bir ara manavlıkta yapmak zorunda kalmıştık. Halk adına devreye girmiştik. Şimdi bakıyorum, fevkalade bir durum var. Bütün pazar esnafımıza teşekkür ediyorum, fiyatların da uygun olduğunu gördüm. Alıcı da satıcıda şu anda çok şükür memnun. Tabi her zaman bu durumu bulamıyoruz, kışın verdiği şartlar, ani hava değişimleri, üretim hasarları pazara sirayet ediyor. Çok şükür ki, şu anda böyle bir olay görünmüyor. Şahsen pazarın bu şekilde olması mutluluk verdi. Alışverişler, güzellikler Isparta'mız için olsun dileklerinde bulunuyorum." dedi. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:11 Kaynak: İHA

Isparta, Yusuf Ziya Günaydın, Güncel
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