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Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen kentteki son durumu Haberler.com'a anlattı - Son Dakika

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen kentteki son durumu Haberler.com'a anlattı

05.02.2022 16:48
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen kentteki son durumu Haberler.com'a anlattı

Isparta'da perşembe günü başlayan kar yağışı nedeniyle kentte hayat felç oldu. Elektrik kesintisinin yaşandığı şehirdeki son durumu Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Haberler.com'a anlattı. Başdeğirmen, elektrik sorununun çözülmek üzere olduğunu ve akşam saatlerinde şehre elektrik verileceğini belirtti.

Yoğun kar yağışının etkisi altına giren Isparta'da elektrik kesintisi nedeniyle zor saatler yaşandı. Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in de acil olarak intikal ettiği bölgedeki son durumu Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Haberler.com'a anlattı.

"ELEKTRİK SORUNU BU AKŞAM ORTADAN KALKACAK"

Elektrik sorununun bu akşam ortadan kaldırılacağını belirten Başdeğirmen, "Yıllardır beklediğimiz kar Perşembe günü çok güçlü bir şekilde geldi. Perşembe sabah saatlerinde başlayan kar yaklaşık 9 saat sürdü ve şehrin içinde 45 santimetreye kadar kar birikintisi oldu. Çevre köylerimizde 1,5 metreye kadar ulaşan bir kalınlık oluştu. İlk olarak hastane yollarını, ana yollarını, okul yollarını açtık. Ondan sonra da ara sokaklara girdik. Şu anda Isparta'da ulaşıma kapalı bir yol bulunmuyor. Ancak bu kadar yağınca elektrik direklerimizde kopmalar ve yıkılmalar oldu. Bundan dolayı bir elektrik sıkıntısı yaşadık ama şu anda bugün itibariyle elektrik sorunumuz bitmiş olacak. Bakanlarımız burada. Hep beraber sorunları çözmek için mücadele ediyoruz. Elektrik sorunu bu akşam tamamen ortadan kalkacak" dedi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen kentteki son durumu Haberler.com'a anlattı
Elektrik direklerinin yıkılmasının ardından şehre elektrik verilemedi

"TELLERİMİZİN HEPSİ BAKIMLI"

Başkan Başdeğirmen'in açıklamalarının devamı şu şekilde: "Elektrik tellerimize sürekli bakım yapılıyor. Bugüne kadar da böyle bir sıkıntı yaşamadık. Takdir edersiniz ki ciddi bir kar yağışı oldu. Gece soğuk oldu, dona döndü. Tellerin üzerinde yoğun bir tabaka yapıştı kaldı. Bu tabakalar aşağı doğru basarak demir direkleri büktü. Şehir merkezinde kablolar koptu. Şehre elektrik verildi ancak mahalle aralarında tel kopukluklarından dolayı bazı apartmanlara elektrik verilemedi. TEDAŞ Genel Müdürümüz de burada. Herkes mücadelesini veriyor. Bu sıkıntı bitiyor çok şükür.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen kentteki son durumu Haberler.com'a anlattı

"BELEDİYE OLARAK SUYUMUZU EĞRİDİR'DEN ALIYORUZ"

Biz suyumuzu Eğridir'den alıyoruz. Su pompalayan direklerimiz eğildiği için su verilemedi. Jeneratörümüz vardı, bunla pompalara basarak evlerimize su verdik. AFAD'ın verdiği jeneratörleri de Eğridir'e verdik, şu anda su sorunumuz bulunmuyor. Sorun çözülecek ama yine de jeneratörlerimiz hazır duracak. Şehrimizin suyu Menderes Gölü'nden beslenmeye devam ediyor. Kar nedeniyle 8 bin 500 metrekarelik pazar yerimiz de çöktü. Zabıtaların yerinde uyarısıyla vatandaşlarımızı bölgeden uzaklaştırdık. 100 araçtan 20'si de kullanılmaz durumda şu anda. Can kaybımız yok, maddi hasarlı yerlerimiz var. Onun haricinde bir sıkıntı olmadı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen kentteki son durumu Haberler.com'a anlattı
Yoğun kar yağışı nedeniyle kentin en büyük pazarı çöktü

"BAKANLARIMIZIN BURAYA GELMESİ BİZİ GÜÇLENDİRDİ"

Çok büyük bir afet olmamasına rağmen Bakanlarımızın buraya kadar gelmesi bizleri güçlendirdi. Bu bize, insana saygı ve sevgiyi gösteren bir şeydir. Vatandaşlarımız bilsin ki devletimiz çok güçlü. Yeter ki cana gelmesin, mala gelen her şeyin üstesinden gelecek düzeydeyiz. "

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen kentteki son durumu Haberler.com'a anlattı
Isparta'daki kar, 9 saat boyunca aralıksız yağdı
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Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen kentteki son durumu Haberler.com'a anlattı - Son Dakika


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