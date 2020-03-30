Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 5 aylık maaşını bağışladı - Son Dakika

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Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 5 aylık maaşını bağışladı
6 saat önce
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 5 aylık maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığını bildirdi.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 5 aylık maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Milli Dayanışma Kampanyası ve tüm siyasi partilerin teşkilat mensuplarına, belediye başkanlarına ve bürokratlara yaptığı bağış çağrısı sonrasında Isparta'da ilk açıklama Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'den geldi. Başdeğirmen, 5 aylık belediye başkanlığı maaşını korona virüsten etkilenenler için düzenlenen Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığını açıkladı. - ISPARTA
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 09:47 Kaynak: İHA
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