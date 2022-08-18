Muhtarlardan Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'e ziyaret - Son Dakika
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Muhtarlardan Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'e ziyaret

18.08.2022 17:00
Muhtarlardan Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'e ziyaret

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i köy muhtarları ziyaret etti.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i köy muhtarları ziyaret etti.

Ziyarette muhtarlar, köylere verilen desteklerden dolayı Başdeğirmen'e teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, merkeze bağlı köy muhtarlarının verilen hizmetlere teşekkür etmesinin kendileri için anlamlı olduğunu

söyledi.

AK Parti'nin kentte 3 milletvekili olduğunu belirten Başdeğirmen, şöyle devam etti:

"Milletvekillerimizden Allah razı olsun, kendileriyle şehrimize hizmet etmek için mücadele veriyoruz. Köylerimizin ana sorumluluğu İl Özel İdaresinde. İl Özel İdaresinde ana sorumluluk varken bizlerin karşıdan bakması doğru bir şey değil. Özel İdaremiz yapılması gereken yatırımları yapıyor. Ama bazı ek talepler olabiliyor. Bizler de burada 12 ilçe, 9 belde ve 204 köyümüze yetişmeye çalışıyoruz. Devletimizin bize vermiş olduğu imkanı, milletimize harcıyoruz. Tabii ki öncelik şehrimizde. Şehrimizdeki eksiklikler giderilir, yeni güzellikler ilave edilir ondan sonra köylerimiz ve diğer yerlere hizmet verilir. Biz bunun bilincinde hareket ediyoruz. Allah'ın izniyle sizlerle birlikte sorunları aşmaya ve daha güzel hizmetler vermeye çaba harcıyoruz."

Ziyarette muhtarlara AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel de eşlik etti.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Muhtarlardan Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'e ziyaret - Son Dakika
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