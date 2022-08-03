Başkan Başdeğirmen, Isparta 32 Sporu ziyaret etti - Son Dakika
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Başkan Başdeğirmen, Isparta 32 Sporu ziyaret etti

03.08.2022 16:39
Başkan Başdeğirmen, Isparta 32 Sporu ziyaret etti

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta 32 Spor'u antrenmanını ziyaret ederek teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta 32 Spor'u antrenmanını ziyaret ederek teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

Başdeğirmen, ziyarette yaptığı konuşmada, güzel bir sezon geçirerek başarılı sonuçlar almak istediklerini söyledi.

Isparta 32 Spor'un istekli, genç, dinamik bir ekibe sahip olduğunu belirten Başdeğirmen, "Hocamızla beraber çok güzel şeyler yapacağımız inancındayım. Bizler de Isparta Belediyesi olarak sizlerle her zaman için bu coşkuyu beraber yaşayarak başarıya ulaşmak istiyoruz. Amacımız Isparta'mızı en güzel şekilde temsil etmek." dedi.

Isparta 32 Spor Başkanı Süleyman Kabalak ise Başdeğirmen'e takıma olan katkı ve ilgisinden dolayı teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Şükrü Başdeğirmen, Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Başdeğirmen, Isparta 32 Sporu ziyaret etti - Son Dakika

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