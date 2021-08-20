Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Başdeğirmen, Kovid-19'a yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Şükrü Başdeğirmen, paylaşımında "Değerli hemşehrilerim. Bugün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Allah'a şükürler olsun genel durumum iyi. Tedavime başladık. En kısa zamanda sağlıkta birlikte olmak dileklerimle." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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