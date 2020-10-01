Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Şırnak'a geldi - Son Dakika

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Şırnak'ta tamaslarda bulundu.

"Kardeş Belediye Projesi" kapsamında Şırnak'a gelen Başdeğirmen ve beraberindeki heyet, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan'ı ziyaret edip, partililerle görüştü.

Erkan burada yaptığı konuşmada, Kardeş Belediyecilik Projesi'ni en iyi uygulayan kentin Şırnak olduğunu belirtti.

Şırnak'ın geçmişte çok büyük acılar çektiğini dile getiren Erkan, hükümetin destekleriyle şehrin yenilendiğini kaydetti.

Şırnak halkının vatansever ve misafirperver olduğunu vurgulayan Erkan, "Artık PKK ve HDP bu vatandaşımızın huzurunu bozamayacak. Biz doğusuyla batısıyla bir bütünüz ve 81 milyon yek vücuduz." dedi.

Belediye başkanı Başdeğirmen ise, proje kapsamında 3 gündür Şırnak'ta temaslarda bulunduklarını söyledi.

Şırnak'ın geçmiş yıllarda büyük acılar çektiğini anlatan Başdeğirmen, " Türkiye'nin en zor bölgelerinden biri ama siz yılmadınız, gösterdiğiniz diratle terör örgütüne karşı iltimas vermediniz. Türkiye'deki en yüksek sivil şehit sayısına rağmen dik durdunuz örgütü buralardan süpürdünüz. Allah sizden razı olsun." dedi.