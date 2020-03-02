Isparta Belediye Meclisi, Mehmetçiğe yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika
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Isparta Belediye Meclisi, Mehmetçiğe yapılan saldırıyı kınadı

6 saat önce

Isparta Belediye Meclisi, İdlib'de rejim unsurlarının Türk askerlerine düzenlediği hava saldırısını kınadı.

Isparta Belediye Meclisi, Mehmetçiğe yapılan saldırıyı kınadı, System.String[]

Isparta Belediye Meclisi, İdlib'de rejim unsurlarının Türk askerlerine düzenlediği hava saldırısını kınadı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Isparta Belediye Meclisi'nde bulunan üç parti temsilcilerinin, saldırıya şiddet ve nefretle tepki gösterdikleri belirtildi.

Türk askerinin, sınır boyunda yaşanan insani dramın önlenmesi ve sınır güvenliğini sağlamak için bölgede olduğunun kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu milletin düsturu dün olduğu gibi bugün de komşu ülkeler arasında hegemonya kurmak değil, dünya barışı için, adalet için, huzur için çalışmak olmuştur. Bizler, Isparta Belediye Meclisi'nde grubu bulunan AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve İYİ Parti grupları olarak bundan sonra bu tür acı olayların tekrar etmemesini diliyoruz. Isparta için üzerimize düşecek bir emirde her zaman göreve hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyoruz."

Isparta, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:36 Kaynak: AA
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