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Isparta Belediye Meclisi'nde CHP'li üyeler partisine geri döndü, İYİ Parti grubu dağıldı - Son Dakika

Isparta Belediye Meclisi'nde CHP'li üyeler partisine geri döndü, İYİ Parti grubu dağıldı

01.09.2021 15:45
Isparta Belediye Meclisi'nde CHP'li üyeler partisine geri döndü, İYİ Parti grubu dağıldı, System.String[]

Isparta'da 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti ile ittifak kapsamında seçimlere giren CHP'li 4 meclis üyesi, istifa ederek partilerine geri döndü.

Isparta'da 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti ile ittifak kapsamında seçimlere giren CHP'li 4 meclis üyesi, istifa ederek partilerine geri döndü. İstifaların ardından belediye meclisinde İYİ Parti grubu dağılırken, CHP grubu kuruldu. CHP Merkez İlçe Başkanı Erdal İnceayan, İYİ Partili 2 meclis üyesini CHP grubuna davet ettiklerini ancak kabul görmediğini söyledi.

Isparta'da son yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) belediye başkanlığı için aday çıkarmayarak Millet İttifakı çatısı altında İYİ Parti adayını desteklemişti. Seçim sonucunda oluşan listede belediye meclisinde 8 İYİ Partili isim yer aldı. İYİ Parti grubundaki 4 ismi ittifak kapsamında CHP'den İYİ Parti'ye geçenler oluşturdu. Yaklaşık bir yıl önce İYİ Parti'den istifa eden 2 isim bağımsız belediye meclis üyeliğine geçti. Bu kapsamda İYİ Parti grubunun sayısı 6'ya düştü.

Belediye Meclisi'nde İYİ Parti grubu dağıldı

CHP İl Başkanlığında İl Başkanı Yalım Halıcı ve Merkez İlçe Başkanı Erdal İnceayan ile meclis üyelerinin katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan CHP Merkez İlçe Başkanı İnceayan, İYİ Parti grubundaki 4 CHP'linin partisine geri döndüğünü belirterek, belediye meclisinde grup kurduklarını söyledi. Isparta Belediye Meclisi'ndeki İYİ Parti grubu 3 koltuğun altına düştüğü için dağıldı. Böylelikle meclis komisyonlarındaki görevleri de sona ermiş oldu.

"İYİ Parti grubu altında bugüne kadar gelindi"

2019 yerel seçimlerine İYİ Parti işbirliği ile ortak adayla gittiklerini belirten İnceayan, "Seçim sonrasında Isparta Belediye Meclisi'nde 4 CHP, 4 de İYİ Parti meclis üyesi olarak temsil hakkı kazandık. Mecliste grup oluşturmak adına İYİ Parti grubunda temsil noktasında birleşilerek çalışmalarımıza Ağustos 2020 ayına kadar getirdik. Ağustos 2020'de İYİ Parti meclis üyelerimizden 2 arkadaşımızın konumlarını terk ederek bağımsız meclis üyeliğine geçtiler. Bu durum meclisteki aritmetiği 2 İYİ Parti, 4 CHP'li üye pozisyonuna dönüştürdü. Buna rağmen İYİ Parti grubu altında bugüne kadar gelindi. 2020 yılının Ağustos ayında İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi kurultay ve kongrelerini bitirmişlerdi. Belediye meclis üyelerimizin meclisteki aritmetiği için oluşacak yeni yönetimleri muhatap almamız önemliydi. Günümüze kadar süreç 2 İYİ Parti, 4 CHP meclis üyesi olarak İYİ Parti grubu ismiyle gelindi" dedi.

"2 İYİ Partili arkadaşımızı davet ettik, kabul görmedi"

5 yıllık seçim döneminin 2,5 yılının geçtiğini ifade eden İnceayan, diğer kalan yarısını Cumhuriyet Halk Partisi ismi altında birleşerek tamamla noktasındaki taleplerini İYİ Parti yöneticilerine ilettiklerini ancak bunun kabul görmediğini söyledi. İnceayan, "2 İYİ Partili meclis üyesi arkadaşımızın bize katılarak, CHP grubu altında temsil etme teklifimiz İYİ Partili dostlarımızca uygun bulunmadı. Tabii ki dostlarımızın fikirlerine saygımız sonsuz. Kırgınlığımız yok. Ancak gerek komisyon, gerekse danışma kurullarıyla yaptığımız çalışmalarımızdan oluşan raporları il başkanlığımıza sunduk. Genel başkanlığımızla değerlendirerek yarından itibaren Eylül'deki meclis toplantısına Cumhuriyet Halk Partisi grubu altında 4 birbirinden değerli meclis üyemizle devam etme kararı almış bulunmaktayız. Bundan sonra Isparta Belediye Meclisi'nde 4 CHP üyesinden oluşan CHP grubu vardır" diye konuştu.

"Seçimlerde mutabakat ve sözleşme metni imzalanmadı"

Yerel seçimlere giderken herhangi bir mutabakat ve sözleşme metni imzalanmadığını kaydeden CHP Merkez İlçe Başkanı Erdal İnceayan, "O dönemdeki il başkanlarımız herhangi bir taahhütte bulunmamıştır. Hatta 1 yıl sonunda ayrılma durumu oluşabilecekti. Biz 8 kişiyle çalışmanın sonucunu görmek istedik. Çalışmalarımızdan mutsuz değiliz, ittifakla ilgili bir sorunumuz olmuyor. Siyasi olarak 100 yıllık partiyiz. Geleneklerimiz var. Partimizin aritmetik açıdan kabul görmeyecek bir matematik karşısında belli duruşlar sergilemesi ve düşüncelerini ifade etmesi gayet doğaldır" dedi.

"Fikirlerine saygılı olmalıyız ama üzgünüm"

İnceayan, siyasi tercihlerin ileride insanların siyasi istikballerini de tayin edebileceğini belirterek, "Bu tercihlerin ilgili kurumlar çalıştırılarak daha duyarlı şekilde çözülmesi olabilirdi belki. Ancak dostlarımızın fikirlerine saygılı olmalıyız. Şahsi fikrim olarak üzgünüm. İttifak olarak temsil noktasındayız. 4 üyemizle İYİ Parti altında bulunurken herhangi bir problem çıkmamış, 2 İYİ Partili dostumuzun bizle kalmasında ne gibi bir problemi olabilirdi, bence olamazdı" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'den istifa ederek CHP'ye geri dönen belediye meclis üyeleri Hasan Karaca, Sevim Yıldıran, Burak Akşahin ve Mustafa Dülgerbaki Eylül ayı toplantısında kendi partilerini temsil edecek. - ISPARTA

Isparta Belediye Meclisi'nde CHP'li üyeler partisine geri döndü, İYİ Parti grubu dağıldı
Isparta Belediye Meclisi'nde CHP'li üyeler partisine geri döndü, İYİ Parti grubu dağıldı
Isparta Belediye Meclisi'nde CHP'li üyeler partisine geri döndü, İYİ Parti grubu dağıldı
Isparta Belediye Meclisi'nde CHP'li üyeler partisine geri döndü, İYİ Parti grubu dağıldı
Isparta Belediye Meclisi'nde CHP'li üyeler partisine geri döndü, İYİ Parti grubu dağıldı
Isparta Belediye Meclisi'nde CHP'li üyeler partisine geri döndü, İYİ Parti grubu dağıldı

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Isparta, İstifa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Isparta Belediye Meclisi'nde CHP'li üyeler partisine geri döndü, İYİ Parti grubu dağıldı - Son Dakika


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