Isparta Belediye Meclisi'nde İYİ Parti ve CHP ittifakı sona erdi - Son Dakika

Isparta Belediye Meclisi'nde İYİ Parti ve CHP ittifakı, İYİ Parti'ye geçen CHP'li üyelerin istifa etmesi sonucu son buldu.

CHP Merkez İlçe Başkanı Erdal İnceayan, parti binasında gazetecilere, İYİ Partiyle ittifak sürecindeki dostluklarının bozulmadığını söyledi.

Her siyasi partinin kendi organlarının olduğunu ve belirli bir strateji ve çalışma şekli olduğunu belirten İnceayan, "Biz 2019 yerel seçimlerine giderken herhangi bir mutabakat metni imzalamadık. Her hangi bir sözleşme imzalamadık. O dönemki il başkanlarımız bu konuyu çok iyi bilirler. Herhangi bir taahhüt olmamıştır. Ancak biz sürecin 8 kişiyle çalışmasının ne şekilde olacağını görmek istedik. Bizim ittifakla ilgili bir sorunumuz olmuyor ama siyasi olarak yüz yıllık partiyiz geleneklerimiz var. Partimizin aritmetik açıdan da kabul görmeyecek matematik karşısında belli duruşlar sergilemesi gayet doğaldır." diye konuştu.

Mecliste bulunan iki İYİ Parti üyesinin CHP gurubuna katılma teklifinin kabul etmediğini anlatan İnceayan, "İYİ Partili dostlarımızın bu bakış açısına da saygımız sonsuz, ancak belediye çalışmalarında İYİ Partili dostlarımızla istişarelerimiz, görüşmelerimiz, meclisteki gündem maddelerimiz üzerine alınacak kararlarımız mutlaka devam ettirilecek, burada herhangi bir sorun yok." ifadelerini kullandı.