Isparta Belediyesi 200 engelli, yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşın kurbanını kesti - Son Dakika
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Isparta Belediyesi 200 engelli, yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşın kurbanını kesti

21.07.2021 03:23
Isparta Belediyesi 200 engelli, yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşın kurbanını kesti

Isparta Belediyesi, bayram öncesi 44 mahalle muhtarlığı ile belirlenen ve kurbanlıklarını alan ancak kestirmekte güçlük çeken yaklaşık 200 engelli, yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşların kurbanlarını evlerinde keserek önemli bir hizmete imza attı.

Isparta Belediyesi, bayram öncesi 44 mahalle muhtarlığı ile belirlenen ve kurbanlıklarını alan ancak kestirmekte güçlük çeken yaklaşık 200 engelli, yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşların kurbanlarını evlerinde keserek önemli bir hizmete imza attı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in göreve gelmesinin ardından başlatılan uygulama bu yıl da devam etti. 24 kasap ve 3 veteriner hekimden oluşan kurban kesim ekibi, kurbanlarını alan ancak kestirme güçlüğü çeken engelli, yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşların kurbanlarını kesti.

Bayram namazının kılınmasının ardından kurban kesim ekipleri vatandaşların evlerine giderek kurbanlarını kesti.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 44 mahallede gerçekleşen kesimlerin Yedişehitler, Davraz ve Sidre Mahallesindeki kurban kesimlerine katıldı, vatandaşların bayramını kutladı.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Yedişehitler Mahallesindeki Osman-Fatime Döner çifti, Davraz Mahallesinde yalnız yaşayan İsmet Eryılmaz ve Sidre Mahallesinde engelli Zeki Dikbaş'ın annesi Havva Dikbaş'ın kurban kesimlerine katıldı. Başkan Başdeğirmen'e, Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi ve mahalle muhtarları da eşlik etti.

Başkan Başdeğirmen Osman-Fatime Döner çiftinin evine giderek kurban kesimine katıldı. Osman Döner, yapılan hizmetten dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirerek, "Başkanım sağ olun, hakkınızı helal edin" dedi.

Bu arada yine kurban kesim hizmeti verilen Dudu Atasoy da "Başkanım bizim kurban kesimlerimizi yaptırıyorsunuz. Allah razı olsun. Sizin bu hizmetlerinizden çok memnunuz" dedi.

Başkan Başdeğirmen de vatandaşların bu memnuniyetini görünce kendilerinin de mutlu olduğunu belirtti. Amaçlarının kurbanını alıp ta kesemeyen yaşlı engelli ve yalnız yaşayan vatandaşların kurbanlarını kesmek olduğunu aktaran Başdeğirmen, "Sağlıkla daha nice bayramlarda hep beraber olalım inşallah" ifadesinde bulundu.

Davraz Mahallesinde yalnız yaşayan İsmet Eryılmaz'ı ziyaret ederek bayramını kutlayan ve kesime katılan Başkan Başdeğirmen, Eryılmaz ile sohbet etti. İsmet Eryılmaz, daha önce kendi kurbanını kesebildiğini ancak ayağından ameliyat olunca kesemez hale geldiğini ve verilen bu hizmetin kendisini memnun ettiğini belirtti.

Başdeğirmen ardından Sidre Mahallesinde engelli Zeki Dikbaş'ın annesi Havva Dikbaş'ın kurban kesimine katıldı. Dikbaş, "Allah bin kere razı olsun" dedi.

Kurban kesim alanından ayrılırken kahve ikramını geri çevirmeyen Başkan Başdeğirmen, burada vatandaşlarla sohbet etti, çocukların bayramını kutladı, top hediye etti, harçlık verdi.

Yedişehitler Mahallesi Muhtarı Adem Şamlı belediyenin yapmış olduğu hizmetin büyük bir değer olduğunu belirterek, yapılan hizmetten dolayı şahsı ve mahalle sakinleri adına Başkan Başdeğirmen'e teşekkür etti.

Yapılan hizmetten duyduğu memnuniyetini dile getiren ve Başkan Başdeğirmen'e mahalle sakinleri adına teşekkür eden Sidre Mahallesi Muhtarı Hacer İnci Özbey de mahallesinde 30 ailenin kurbanının kesildiğini belirtti. Özbey, "Mahalle sakinlerimizi bu sorundan kurtardığı için başkanımıza çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Hisar Mahallesi Muhtarı Mehmet Alyüz de mahallesinde 5 vatandaşın kurbanının kesildiğini belirterek, hizmetlerinden dolayı Başkan Başdeğirmen'e teşekkür etti.

Başkan Başdeğirmen'in ziyaretlerine eşlik eden Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi de verilen hizmeti değerlendirdi. Büyükleblebi, "Belediyemizin destekleriyle mahallelerimizde engelli, yaşlı, yalnız yaşayan vatandaşlarımızın kurbanları kesildi. Başkanımıza verdiği hizmetten dolayı mahalle muhtarlarımız, mahalle sakinlerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Bunun yanı sıra 44 mahallede vatandaşların kurban kesimleri gerçekleştirildi. Vatandaşlar, "Elinize kolunuza sağlık. Allah başkanımızdan razı olsun. Başkanımız her sene kurbanımızı kestiriyor. Allah başkanımızın işlerine kolaylık versin, bizi hiç yalnız bırakmıyor. Saatlerce kurbanımızı kestirmek için uğraşıyorduk. Geçen yıl da kesildi, bu yıl da erkenden kurbanımız kesildi" görüşlerinde bulundu.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ayrıca Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Mezbahaya da giderek buradaki vatandaşları ziyaret etti, bayramlarını kutladı, kesim yerinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: Habermetre
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