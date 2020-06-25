Isparta Belediyesi 30 yıldır asfalt görmeyen mahallelerde çalışma yapıyor - Son Dakika

Isparta Belediyesi 30 yıldır asfalt görmeyen mahallelerde çalışma yapıyor

Isparta Belediyesi, mahallelerdeki eksiklikleri girmek amacıyla başlattığı çalışmalarda deforme olmuş asfaltları yeniliyor.

Isparta Belediyesi, mahallelerdeki eksiklikleri girmek amacıyla başlattığı çalışmalarda deforme olmuş asfaltları yeniliyor. Bu kapsamda ekipler Gülcü ve Fatih Mahallesi'nde asfalt çalışması yaptı.

İlk maçında 3 penaltı kurtaran 16 yaşındaki Isenko, takımını finale çıkardı
Bakan Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu
Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti


Isparta Belediyesi mahallelerde asfalt çalışmalarını devam ettiriyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda iki ekip halinde mahallelerin eksikliklerini gideren, deforme olmuş asfaltları yenileyen Fen İşleri Müdürlüğünün çalışmaları Gülcü ve Fatih Mahallesinde devam etti.


Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, hazırlanan program dahilinde asfaltı deforme olmuş ve yıllardır bakımsız kalan Gülcü Mahallesinin 10 sokağında çalışma başlattı. Freze ile yoldaki deforme olmuş asfalt kaldırılırken, asfalta hazırlık çalışmaları gerçekleştiriliyor.


Yine Fatih Mahallesindeki bir diğer ekipte deforme olmuş yolda asfalt çalışmalarını gerçekleştirdi.


"Taleplerimiz anında karşılık buluyor ve yapılıyor"


Gülcü Mahallesi Muhtarı Hüseyin Eroğlu, mahallelerinde başlatılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti. Eroğlu, mahallelerinin 30 yıldan buyana asfalt görmemiş olduğunu söyleyerek, "Daha önceki dönemde Sülübey, Emre, Hisar ve Sidre Mahallerine asfalt dökülmüştü, ancak biz bu hizmetlerden faydalanamamıştık. Şükrü Başkanımıza bu konuyu aktardık, programa aldırdı ve çalışmalar başladı. Mahallemizde iki etap halinde çalışmalar gerçekleştirilecek. Sayın Başkanımız çok hassas ve duyarlı, her konuda mahalle muhtarlarına yardımcı oluyor. Taleplerimiz anında karşılık buluyor ve yapılıyor" dedi.


Mahalle sakinlerinden Yakup Kanra da, 5 sene önce Isparta'ya geldiğini söyleyerek, mahallelerinin uzun süredir hizmet beklediğini söyledi. Kanra, hizmetlerin Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile birlikte mahallelerine ulaşmış olmasından dolayı duyduğu memnuniyetini ifade ederek teşekkürlerini iletti. - ISPARTA

Şükrü Başdeğirmen, Fatih Mahallesi, Isparta, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 04:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Isparta Belediyesi 30 yıldır asfalt görmeyen mahallelerde çalışma yapıyor - Son Dakika

Son Dakika

23:03 Bakan Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu 22:36 Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti 21:46 Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz? 21:38 Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı 21:14 Marmaris'te tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu 20:56 Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi 19:12 Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti 18:44 Esenyurt'ta selde 1 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı 18:22 "Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı 17:48 Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım 16:55 800 bin liralık altınını kaptıran kadın, dolandırıcının yakalandığını duyunca gözyaşlarına boğuldu 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 12:27 Motosikletli magandalar, hızla akan trafikte dans edip birbirine tekme attı
İlk maçında 3 penaltı kurtaran 16 yaşındaki Isenko, takımını finale çıkardı
22:55
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu
22:49
Kulisleri hareketlendiren fotoğraf! Necati Şaşmaz siyasete mi giriyor?
22:39
Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti
22:27
Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti
22:13
Son Dakika: Beşiktaş, 2 futbolcunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.
21:45
Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
21:38
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'nin sosyal medyadaki Stuttgart paylaşımı dikkat çekti
21:36
Ortaköy viyadüğünde motosikletteki yolcu, bir eliyle valiz diğer eliyle kutu taşıdı
21:18
Juventus'lu Ronaldo, Lecce maçı öncesi 130 milyon TL'lik yatında yaptığı tatille stres attı
21:14
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 23:06:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta Belediyesi 30 yıldır asfalt görmeyen mahallelerde çalışma yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]