Isparta Belediyesi ekipleri kar ve buzlanmaya karşı 24 saat esasıyla çalışıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Isparta Belediyesi ekipleri kar ve buzlanmaya karşı 24 saat esasıyla çalışıyor - Son Dakika

Isparta Belediyesi ekipleri kar ve buzlanmaya karşı 24 saat esasıyla çalışıyor

6 saat önce

Isparta'da cuma günü öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatlarıyla, ekipler Karla Mücadele Eylem Planı kapsamında çalışmalarını 24 saat esasına göre sürdürdü.

Isparta Belediyesi ekipleri kar ve buzlanmaya karşı 24 saat esasıyla çalışıyor, System.String[]

Isparta'da cuma günü öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatlarıyla, ekipler Karla Mücadele Eylem Planı kapsamında çalışmalarını 24 saat esasına göre sürdürdü.


Kar yağışı ile birlikte öncelikle otobüs güzergahları, okul önleri ve hastane önleri başta olmak üzere şehirde karla mücadele çalışmalarını 75 araç ve 1200 personelle, 24 saat sürdüren Isparta Belediyesi özellikle gece de hava sıcaklığının -12 derecelere düşmesinden dolayı cadde, sokak ve kaldırımlarda tuzlama ve solüsyon çalışmaları yaptı.


Isparta Belediyesi Karla Mücadele Eylem Planı kapsamında günler öncesinden alınan meteorolojik uyarılar ile birlikte şehrin belli noktalarında özellikle tuzlama için depolar kuran belediye yaptığı çalışmalarla vatandaşların takdirini topladı.


Özellikle şehrin üst mahalleleri olarak bilinen Işıkkent, Batıkent, Binbirevler, Dere, Yenice, Hızırbey gibi mahallelerde çalışmalarını daha da arttıran Isparta Belediyesinin karla mücadele çalışmalarına Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne bağlı bin 200 personel katıldı. 75 iş makinesinin kullanıldığı çalışmalarda şehirde herhangi bir kapalı yol bulunmazken, çalışmalar tuzlama ve solüsyon ile devam etti.


Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Muhtarlarla Buluşma Toplantısında karla mücadele ile ilgili olarak yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. Muhtarlardan ve vatandaşlardan havaların birkaç gün boyunca eksi 12 dereceler seviyesinde devam edeceğine dikkat çekerek yapılacak çalışmalarda yol kenarında, ev önlerinde bulunan araçların, çalışmalar esnasında çekilmesi ricasında bulundu.


Mahallesindeki ara sokaklardaki karla mücadele ile tuzlama çalışmalarına bizzat katılan Hızırbey Mahallesi Muhtarı Zeynep Yiğit, belediye tarafından yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve ekibine teşekkür etti. Muhtar Yiğit, "Mahallemizde hummalı bir şekilde çalışılıyor. İnanın hassasiyetle belediyemiz çalışıyor. Başkanımızın şahsında tüm ekibine teşekkür ediyorum. Tuzlama araçları, kepçeler, greyderler ve diğer araçlarla çalışılıyor. Daire müdürlerimizin de katıldığı Muhtarlar Toplantısında başkanımız 'girilmedik sokak kalmasın' diye talimat verdi. Çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.


Yine çalışmalar kapsamında pazar yerleri de temizleniyor. Özellikle Pazar günü kurulan Karaağaç Pazarında da ekipler hummalı bir şekilde çalışmalarını gerçekleştirerek vatandaşların alışverişlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri sağlanmış oldu. - ISPARTA

Şükrü Başdeğirmen, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:00 Kaynak: İHA
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