Isparta Belediyesi gelecek planını ortak akılla belirleyecek

Isparta Belediyesi şehri 2024 yılına en iyi şekilde ulaştıracak tarihinin en kapsamlı stratejik planını şehrin tüm kesimleriyle beraber ortak akılla hazırlamak için kolları sıvadı ve belediye personeliyle birlikte strateji toplantılarına başladı.

"Hep Beraber Isparta'yız, Fikrini Söyle Şehrine Yön Ver", "Ben Başkan Olsam" sloganlarıyla seçim zamanı yola çıkan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ortak akılla Isparta'yı yönetmek için ilk büyük adımını atıyor. "Geleceğin Şehri Isparta" vizyonuyla yola çıkan Isparta Belediyesinin 2024 yılına kadar yapacağı çalışmaların yol haritasının belirleneceği çalışmaya; bilimsel anketlerle, vatandaşlar, meslek odaları, STK'lar ve tüm resmi kurumlar ortak akılla şekil verecek. Stratejik Plan ağustos ayı sonuna kadar tamamlanacak ve eylül ayı Belediye Meclisi Toplantısına sunulacak. Plan için ilk adım belediye personelinin fikirlerinin ve önerilerinin alınmasıyla atıldı.



Stratejik Plan Kurulu 2020 - 2024 Planı için kolları sıvadı



Isparta Belediyesi, şehri 2024 yılına hazırlayacak olan Stratejik Planı için iç ve dış paydaşlarla yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda belediye bünyesinde Stratejik Plan Kurulu ve ekibi oluşturuldu. Kurul, belediyenin 2020-2024 Stratejik Planını oluşturmak için kolları sıvarken, kurulda mecliste gurubu bulunan tüm partilerin temsilcileri ile başkan yardımcıları, daire müdürleri, birim sorumluları ve harcama yetkilileriyle Belediye Meclisi Toplantı Salonunda bir araya geldi.



Bilimsel anketler, kurul çalışmaları ile 2024 vizyonu ortaya konuyor



Stratejik Planın bir parçası olarak belediye kurul üyelerinin dışında, bilimsel bir anket çalışması da gerçekleştiriyor. Bu kapsamda personele dağıtılan anket sorularının analizi sonrasında belediyenin 2024 vizyonu ortaya konacak. Ağustos ayı sonuna Isparta Belediyesi Stratejik Planı hazırlanacak ve eylül ayında yapılacak Belediye Meclis Toplantısına sunulmuş olacak.



Kurul tüm Isparta'yı kucaklıyor



Stratejik Plan Kurulunu oluşturan kurulun üyeleri arasında Belediye Başkan Yardımcıları ve AK Parti Belediye Meclisi Üyeleri Uğur Büyükçulcu, Fahretdin Gözgün ile birlikte yine AK Parti Belediye Meclisi Üyeleri Özler Erdoğan, Gökhan Emiştekin, Sezgin Gülatan, MHP'den Hasan Hüseyin Akagündüz, İYİ Parti'den Ahmet Aydoğdu ile belediye çalışanları yer alıyor.



Büyükçulcu: "Tüm çalışanlarımıza büyük görev düşüyor"



Kurulda konuşan Belediye Başkan Yardımcısı ve AK Parti Belediye Meclisi Üyesi Uğur Büyükçulcu, stratejik planın belediye için önemine dikkat çekti. Bu güne kadar çok fazla stratejik plana önem verilmediğini söyleyen Büyükçulcu, "Stratejik plandaki aşamalardan bir tanesi iç paydaşlar, diğeri de dış paydaşların katılımı. Isparta Belediyesinin kurum amirleri sorumluları olarak sizlere de büyük görev düşüyor. Sizlerle birlikte tüm çalışanlarımıza büyük görev düşüyor. Belediyenin hizmetlerinden, bu şehrin geleceğinden sizlerin de fikir ve düşünceleri önemli. "Fikrini söyle, şehrine yön ver" diye söylemle yola çıkılmıştı. Sizlerin ve alt birimlerde çalışan her bir personelin fikrine, düşüncesine katkısına ihtiyacımız var" dedi.



"Hizmeti gören her bir kişi Isparta Belediyesidir"



Bu şehirde yaşayan her bireyin Isparta Belediyesi ile bir bağı, beklentisi ve talebinin olduğunu söyleyen Büyükçulcu, "Vatandaşımızın aldığı hizmetler var, buna bağlı olarak da memnuniyeti ve şikayeti söz konusu. Dolayısıyla vatandaşın gözünde Isparta Belediyesi dediğinizde onu ilgilendiren birim aklına geliyor. Örneğin sokağı temizlenmiyorsa, yağmur yağdı, birikinti olmuşsa 'belediye çalışmıyor' oluyor. Su faturası ödemeye geldiğinde bir karmaşa ile karşılaştıysa bir şikayeti bulunuyor. Dolayısıyla hizmeti gören her bir kişi Isparta Belediyesidir" şeklinde konuştu.



STK'larda destek verecek



Stratejik Plan noktasında Isparta Belediyesinin misyonunu, vizyonunu belirlerken, belediye çalışanları, vatandaşlarla memnuniyet derecelerini ölçmek, istek, taleplerinin belirlenmesi noktasında bir anket çalışması gerçekleştireceklerini aktaran Uğur Büyükçulcu, "Isparta'daki tüm sivil toplum örgütlerinin katılımıyla birlikte istek taleplerini, karşılaşılan olumsuzlukları alacağız" şeklinde konuştu.



"Bugüne kadar fikir ve düşünceleriniz önemsenmemiş olabilir biz önemsiyoruz"



Anketlerden alınacak sonuçlara göre hem belediye olarak kendilerini çek etmiş olacaklarını, verilen hizmetlerde ne derece başarılı olunduğunu göreceklerini, diğer taraftan da verilemeyen hizmetler konusunda da ellerinde doneler olacağını dile getiren Büyükçulcu konuşmasını şöyle sürdürdü; "Bu konuda bugüne kadar belki fikir ve düşünceleriniz önemsenmemiş olabilir ancak biz önemsiyoruz. Bunun için azami derecede destekleriniz gerekiyor. Bu sürece tüm meclis üyelerimiz dahil. Hepimizin fikri, düşüncesi, eleştirisi, istek ve talepleri stratejik plan oluşmasında ciddi anlamda önem arz ediyor. Strateji geliştirme kurulumuzu oluşturduk. Biz bunu hep birlikte sizlerle planlamak sonuçlandırmak istiyoruz. Stratejik planımız ağustos ayı sonuna kadar oluşturulup, eylül ayında da meclise sunulacak" - ISPARTA

Haber Yayın Tarihi :

