GES elektrik üretimi için geri sayım başladı - Son Dakika
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GES elektrik üretimi için geri sayım başladı

20.04.2022 16:45
GES elektrik üretimi için geri sayım başladı

Isparta Belediyesi'nin Senirce ovasındaki tepelere yapacağı 6,6 Megavatlık Güneş Enerji Sistemlerinin(GES) 5,6 Megavatlık kısmının kurulum çalışmaları devam ediyor.

Isparta Belediyesi'nin Senirce ovasındaki tepelere yapacağı 6,6 Megavatlık Güneş Enerji Sistemlerinin(GES) 5,6 Megavatlık kısmının kurulum çalışmaları devam ediyor. Bölgede altyapı sistemlerinin tamamlanmasının ardından güneş panellerinin montajına geçildi.

Isparta Belediyesi, yenilenebilir enerji alanında Güneş Enerjisi Sistemlerine (GES) büyük yatırımlar yapıyor. Senirce ovasının tepelerine toplam 6,6 Megavatlık GES kuruluyor. Bölgede devam eden 5,6 Megavatlık GES çalışmasında mekanik tesislerin montajı ile elektrik kabloları, enerji hatları tamamlanmıştı. Direklerin de dikilmesiyle birlikte güneş enerjisi panellerinin montajı başladı. Güneş enerjisi panellerinin montajının tamamlanmasının ardından elektrik üretimi başlayacak. Buradaki çalışmaların ardından bölgenin yakınındaki alana da yine 1 Megavatlık Güneş Enerjisi Sistemleri kurulacak. Böylelikle Isparta Belediyesi, Senirce bölgesinde atıl durumdaki arazileri güneş enerjisi tarlalarına dönüştürerek, 6,6 Megavatlık GES kurmuş olacak.

Isparta Belediyesi, Senirce ovasının tepelerinin yanı sıra ISBAŞ Bimsblok Üretim Tesislerinin çatısına da 1 Megavatlık Güneş Enerjisi Santrali kurmuş, yeni otogarın projesinde yapılan değişiklikle düz çatı sisteminin üzerine 5 Megavatlık GES kurmak için çalışmalara başlamıştı.

Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Isparta Belediyesi toplam 12,6 Megavatlık önemli bir Güneş Enerjisi Sistemleri yatırımına sahip olacak. Buralardan üretilecek elektrik ile kendi elektrik masraflarını karşılayacak olan Isparta Belediyesi, fazla üretim için elde edeceği gelirle de şehre daha fazla yatırım kazandıracak. Belediye, şehirdeki uygun farklı projelerde de Güneş Enerjisi Sistemlerini uygulamayı sürdürecek.

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Kaynak: AA

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