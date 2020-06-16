Isparta Belediyesi İtfaiyesi'nden ilçe ve beldelere eğitim desteği - Son Dakika

Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ilçe ve belde belediyelerinin itfaiye birimlerine ev, araç yangını, trafik kazaları başta olmak üzere çeşitli konularda eğitim çalışmalarında bulunuyor.



Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda, hazırlanan program kapsamında Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ilkini Kuleönü Belediyesiyle başlattığı eğitim çalışmalarını, Gönen ve Güneykent Belediyelerinin itfaiye personeline yönelik sürdürdü.



Bu kapsamda Gönen İlçesinde gerçekleştirilen ve Gönen ile Güneykent Belediyesi İtfaiye Birimlerinde görevli personelin katıldığı eğitimlerde, herhangi bir olay ve afet durumlarında nasıl müdahale edilmesi gerektiği konularında teorik ve pratik bilgiler verildi.



Gönen İlçesi pazaryerinde gerçekleştirilen eğitim esnasında, yangın ihbarı yapılırken, kısa süre içerisinde yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yine çıkan bir yangın sonrasında çatıda kalan bir vatandaşta itfaiye ekipleri tarafından çatıdan tahliye edildi.



Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürü Erkan Er, eğitim sonrasında değerlendirmelerde bulundu. Er, "İtfaiye Müdürlüğü olarak Sayın Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'in talimatlarıyla bir ilki gerçekleştiriyoruz. İlk defa Isparta Belediyesi İtfaiyesi ilçe ve belde belediyesi itfaiye ekiplerine ev yangını, araç yangını, trafik kazaları ve benzeri afet durumlarında nasıl bir müdahale yapılması konusunda teorik ve uygulamalı olarak eğitimlere başladık. Tüm belediyelerle yazışmalarımızı yapıp araç ve personel sayılarını isteyerek talep doğrultusunda uzak, yakın ve hiçbir belediye ayrımı yapmadan eğitim ekibimiz yerinde faaliyetlere başlamıştır. Geçen hafta Kuleönü Belediyemiz itfaiye ekiplerine yönelik eğitimlerimizi tamamladık ve bugünde Gönen Belediyesi ve Güneykent Belediyesi itfaiye ekiplerimizin eğitimleri için buradayız. Bu yapmış olduğumuz eğitim çalışmalarının belediye itfaiye ekiplerimize hayırlı olmasını diliyorum. Eğitimlerimizi tamamladıktan sonra Sayın Başkanımız tarafından eğitime katılan ilçe ve belde belediyelerimizin personellerine katılım belgesi ve sertifikaları verilecektir. Tüm halkımıza yangınsız, kazasız ve afetsiz günler diliyoruz" dedi. - ISPARTA