Isparta'da kaldırımlar begonit taşlarla restore ediliyor - Son Dakika
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Isparta'da kaldırımlar begonit taşlarla restore ediliyor

26.08.2022 15:38
Isparta'da kaldırımlar begonit taşlarla restore ediliyor

Isparta Belediyesi, kentteki bazı bölgelerde kaldırım taşlarının begonit (kumlamalı) taşlarla restore edildiğini bildirdi.

Isparta Belediyesi, kentteki bazı bölgelerde kaldırım taşlarının begonit (kumlamalı) taşlarla restore edildiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kaldırımların yenileme çalışmalarında ışıklandırma çalışmalarının da yapıldığı belirtildi.

Daha önce kentin çeşitli noktalarında da kaldırım yenileme çalışmalarının yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Otogar ile Özkanlar Kavşağı arasındaki kaldırımların renkli begonit taşlarla kaplanma çalışmalarının tamamlanmasının ardından çalışmalar karşı şeritte başlatıldı. Buna göre Özkanlar Kavşağı ile otogar arasındaki kaldırımlar renkli begonit taşlarla kaplanıyor. Buradaki kaldırımlar da karşı şeritte olduğu gibi aydınlatmalarla donatılacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Özkanlar Kavşağı ile otogar arasındaki kaldırımlar hem düzenli bir hale gelmiş olacak hem de renkli görünümleri ve aydınlatmalarıyla birlikte kent estetiğine ayrı bir güzellik katacak."

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Kaynak: AA

Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta'da kaldırımlar begonit taşlarla restore ediliyor - Son Dakika

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