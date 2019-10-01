Isparta Belediyesi'nden 3 mahallede yağmur suyu ve alt yapı düzenlemesi

Isparta Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nce şehrin çeşitli noktalarında yağmur suyu ve kanal çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yaklaşan kış ayları öncesinde Ayazmana, Mehmet Tönge Mahallelerinde olası yağışlarda su baskını yaşanmaması amacıyla yağmur suyu ile birlikte kanal çalışmaları yapılıyor.



Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in verdiği talimatlar doğrultusunda, yaklaşan kış ayları öncesinde vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için Ayazmana Mahallesi 231 ve 234. Caddelerde yaklaşık bin 300 metre uzunluğunda yağmur suyu ve kanal çalışması yapıyor. Kısa sürede çalışmaların tamamlanması hedeflenirken, iki caddede kanalizasyon ve yağmur suyu basma olayları çözüme kavuşturulmuş olacak.



Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından bir çalışmada yine Mehmet Tönge Mahallesi'nde sürdürülüyor. Buradaki çalışmada da yağmur suyu hat döşenmesi işleri devam ediyor. Yaklaşık 700 metre uzunluğunda yağmur suyu hat çalışması yapılacak. Hattın döşenmesi ile birlikte üst bölümlerden yoğun bir şekilde gelen yağmur suları hat içerisine alınmış olacak ve bu suların deşarjları derelere yapılmış olacak.



Diğer taraftan bir önemli çalışmada Çünür Yenişehir'de sürüyor. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü bu bölgede de DSİ'nin yapmış olduğu yağmur suyu menfez çalışmalarında güzergah üzerine denk gelen su, kanalizasyon ve yağmur suyu deplase çalışmaları devam ediyor. Güzergah üzerinde kalan hatlar bir başka noktaya aktarılıyor. - ISPARTA