Son Dakika Haberleri: Isparta Belediyesi'nden Çocuk Restoranı ve Eğlence Merkezi

Isparta Belediyesi'nden Çocuk Restoranı ve Eğlence Merkezi

39 dakika önce

Isparta Belediyesi Atatürk Parkı'nın arka kısmında belediyeye ait binayı Çocuk Restoranı ve Eğlence Merkezine dönüştürüyor.

Isparta Belediyesi'nden Çocuk Restoranı ve Eğlence Merkezi, System.String[]
Isparta Belediyesi Atatürk Parkı'nın arka kısmında belediyeye ait binayı Çocuk Restoranı ve Eğlence Merkezine dönüştürüyor.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, inşaat çalışmaları tamamlanan Çocuk Restoranı ve Eğlence Merkezinde incelemelerde bulundu. Başkan Günaydın, merkezde ağırlıklı olarak 3-6 yaş gurubu çocukların düşünüldüğünü, aileleriyle birlikte gelecek olan çocukların hoş vakit geçirmesini hedeflediklerini söyledi.

Belediye Başkanı Günaydın, "Burada 3-6 yaş ağırlıklı çocuklarımız için çocuk kafe yapıyoruz. Çocuklarımız aileleriyle birlikte gelebilecek, bir şeyler yiyebilecek, eğlenebilecek. Oyun alanlarında güzel vakit geçirebilecek. Bugün inşaat çalışmalarında sona gelindi, her yer yenilendi. Yeni aydınlatma sistemleri oluşturuldu. Çocuklarımız emniyetli bir şekilde ebeveynleri ile güzel vakit geçirebilecek. Tamamen çocuklarımıza yönelik bir çalışma gerçekleştirildi. Mobilya yerleşimlerine geçtik, şubat ayı içerisinde açılışını yapacağız. Çocuklarımızın güzel vakit geçirmelerini istiyoruz. Oyuncakların da büyük kısmı eğitici ve eğlendirmeye yönelik. Şimdiden bu güzel çocuklarımıza ve ailelerine hayırlı olması temennisinde bulunuyorum" dedi. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:44 Kaynak: İHA

Yusuf Ziya Günaydın, Isparta, Güncel
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