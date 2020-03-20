Isparta Belediyesi'nden karantinadaki umrecilere hediye seti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Isparta Belediyesi'nden karantinadaki umrecilere hediye seti - Son Dakika

Isparta Belediyesi'nden karantinadaki umrecilere hediye seti

24 dakika önce

Isparta Belediyesi, bir süre önce Suudi Arabistan'dan umre ziyareti sonrasında yurda dönen ve korona virüs riski dolayısıyla Murat Hudavendigar Öğrenci Yurdunda karantina altında bulunan vatandaşlara içerisinde giyim malzemeleri ile gül lokumu ve gül kolonyası bulunan setler gönderdi.

Isparta Belediyesi'nden karantinadaki umrecilere hediye seti, System.String[]

Isparta Belediyesi, bir süre önce Suudi Arabistan'dan umre ziyareti sonrasında yurda dönen ve korona virüs riski dolayısıyla Murat Hudavendigar Öğrenci Yurdunda karantina altında bulunan vatandaşlara içerisinde giyim malzemeleri ile gül lokumu ve gül kolonyası bulunan setler gönderdi.


Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatlarıyla Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce hazırlanan çantalar iki araçla birlikte, umreden dönen ve şehirde karantina altında bulunan umrecilere dağıtılmak üzere yurt görevlilerine teslim edildi.


Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen gönderilen hediyelerin üzerine "Sevgili Misafirlerimiz; Dünyada olduğu gibi son günlerde ülkemizde de görülen korona virüs salgını dolayısıyla sizleri şehrimizde misafir ederken, bu misafirliğinizin çok daha farklı bir ortamda gerçekleşmiş olmasını arzu ederdik. Bizlerde Isparta Belediyesi olarak yanınızda olmak istedik. En kısa sürede sevdiklerinize kavuşmanız dileğiyle, şahsım ve Ispartalı hemşehrilerim adına sizlere sağlıklı nice güzel günler diler, sevgi ve saygılarımı sunarım. Yüce Rabbim yar ve yardımcımız olsun" notu düştü. - ISPARTA

Şükrü Başdeğirmen, Suudi Arabistan, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:32 Kaynak: İHA

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