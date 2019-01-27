Son Dakika Haberleri: Isparta Belediyesi'nden Karne Şenliği

Isparta Belediyesi'nden Karne Şenliği

1 saat önce

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Yarıyıl Karne Şenliği etkinliğini dolaştı, çocuklarla ilgilendi, onlarla bol bol fotoğraf çekildi, sevinçlerine ortak oldu.

Isparta Belediyesi'nden Karne Şenliği, System.String[]
Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Yarıyıl Karne Şenliği etkinliğini dolaştı, çocuklarla ilgilendi, onlarla bol bol fotoğraf çekildi, sevinçlerine ortak oldu. Başkan Günaydın ayrıca tiyatro etkinliklerinin yapıldığı alana geçerek, protokol koltukları yerine çocuklarla birlikte oturmayı tercih etti ve çocuklarla birlikte bir süre oyunu izledi.

On binlerce çocuk velileriyle birlikte Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen Yarıyıl Karne Şenliğinde hoşça vakit geçirebilmek, eğlenebilmek, bilim atölyelerinden faydalanabilmek amacıyla Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezine akın etti. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da, çocukları hafta sonunda yalnız bırakmadı.

Çocukların özgüven kazanmasına yardımcı olmak amacıyla böyle bir etkinliği düzenlediklerini, eğlenebilmelerini ve bir şeyler öğrenebilmeleri hedefiyle yarıyıl karne şenliği düzenlendiklerini belirten Başkan Günaydın, "Faaliyetin ismi şenlik ancak burası asıl eğitim hane. Etkinliklerimiz arasında bilim atölyeleri var. Çocuklarımız burada küçük yaşta teknik bilgileri ve teknolojiyi öğreniyorlar. Çocuklarımız yaptıklarıyla özgüven kazanıyor. Her şeyimiz çocuklarımız, evlatlarımız. Onlara değer vermezsek, onları yetiştiremezsek geleceğimiz karanlık olur. Çocukların gözlerinden ne kadar sevinçli olduklarını görüyorum. Burada bulunmaktan çok mutluyum. Bu etkinliklerimiz gelecek yıllarda da devam edecek. Çocuklarımızın istikbali ve geleceği açık olsun temennilerinde bulunuyorum" dedi. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:00 Kaynak: İHA

Yusuf Ziya Günaydın, Isparta, Güncel
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