Isparta Belediyesi'nden Kirazlıdere'ye seyir teraslı restoran - Son Dakika

Isparta Belediyesi yıllardır atıl vaziyette kalan ve bakımsız bir hale gelen Kirazlıdere'ye, içerisinde camdan seyir terasının da bulunduğu kafeterya ve restoran yapıyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen yapım çalışmalarının bir ay içerisinde tamamlanacağını söyleyerek, "Kirazlıdere inşallah güzel bir yaşam alanımız olacak" dedi.

Isparta Belediyesi şehrin terası konumunda bulunan ve yıllardır atıl vaziyette kalan Kirazlıdere'ye restoran ve açık teras kafeterya yapımı gerçekleştiriyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda projelendirilen Kirazlıdere Kafeterya Projesi 600 metrekarelik yapıdan oluşurken, yapım çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehrin terası konumunda bulunan Kirazlıdere'de devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Kirazlıdere'de bir yandan inşaat çalışmaları devam ederken, inşaatın hemen önünde bulunan açık alanda da düzenleme çalışmalarına başlanıyor. Ayrıca Kirazlıdere'ye çıkan yol üzerinde de taş duvar örümü yapılıyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, inşaat çalışmalarının bir ay içerisinde tamamlanmasının planlandığını söyledi. Kirazlıdere'ye güzel bir sosyal tesis kazandırdıklarını belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Bu alan yıllardır bakımsız ve çok kötü bir şekilde boştu. Şu anda Kirazlıdere'ye çıkan yolu yeniliyoruz, yol boyunca sur şeklinde taş duvar örüyoruz. Aynı şekilde dağ bölümünde de çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Kirazlıdere inşallah güzel bir yaşam alanımız olacak. Tesisimizin ön kısmında bulunan boşluk alana seyir amaçlı, vatandaşlarımızın hoş vakit geçirebilmeleri için cam teras yapıyoruz" dedi. - ISPARTA