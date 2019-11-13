Isparta Belediyesi'nden Mevlid-i Nebi Konferansı

Isparta Belediyesi, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında vatandaşları Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kandil Özel programında buluşturdu. Emre Ermiş'te ilahi ve ezgileriyle geceye katkı sundu.



IYAŞ Kongre Merkezinde düzenlenen ve salonun tamamen dolduğu gecede vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Emre Ermiş'in seslendirdiği ilahi ve ezgilerle başlayan gecede Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'de bir konuşma gerçekleştirdi.



Gecede manevi bir hava teneffüs ettiklerini söyleyen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Sayın Hatipoğlu hocamız bizleri kırmadı, Emre Ermiş kardeşimizle beraber bizlere bu güzel günü yaşattılar. Geçen cuma günü sevgili Peygamberimizin dünyaya teşriflerinin günüydü. Mevlid Kandiliydi. O gün akşam herkes ibadette olduğu için birkaç gün sonrasında o günü anmak ve bu güzel günü yaşamak için uygun bir zamanı bugün olarak düşündük. Salonumuzda ayakta kalan misafirlerimiz var, bu kalabalıktan dolayı, güzel manevi gecede bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere teşekkür ediyoruz.



Değerli misafirlerimiz belediyecilik sadece Isparta'nın veya sorumlu olduğu bölgenin asfaltını, yolunu, kaldırımı, temizliğini, suyunu toplu taşımacılığını imarını yapmak demek değildir. Belediyecilik memleketin her türlü ihtiyacını karşılayan, onların soysal faaliyetlerinde kültür faaliyetlerinde, sağlığında sporunda kısacası her şeyinde bulunmak zorunda olduğu bir kurumdur. Bizlerde bu mantık ve düşünceyle Cumhurbaşkanımızın, Reisimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bize vermiş olduğu talimatlar gereği bizde sadece rutin belediyecilik sisteminin dışındaki ne varsa yapmak için yollara çıktık. Eğlenme zamanı eğlence, dini eğitim, dini ders, manevi geceler anlamında bunları yapmak. Kültür, spor, sağlık, eğitim aklımıza gelebilecek insanımıza dokunabilen ne varsa bunları yapmak için sizlerin emrindeyiz. Yüce Rabbim bizlere 5 yıllık görevimiz içerisinde hayırlısıyla sizlere bu hizmetleri yapabilmeyi nasip etsin inşallah. Bugün bu etkinliğe sponsor olan Finansevim firmasına da sponsorluğundan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



Konuşmanın ardından Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)'in hayatı, namaz hususu ve bazı konularda katılımcılara bilgiler verdi. Hatipoğlu, "Evlatlarınızı çok iyi yetiştirin" çağrısında bulundu. Evlilik hayatı, yaşam tarzı, ailenin getirdiği sorumluluklar hakkında da bilgiler veren Hatipoğlu'nun yaptığı dua ile gece son buldu. - ISPARTA