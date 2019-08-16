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Isparta Belediyesi'nden muhtarlara deprem eğitimi

37 dakika önce

Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Sivil Savunma Birimi tarafından, muhtarlara yönelik deprem bilgilendirme semineri düzenlendi.

Isparta Belediyesi'nden muhtarlara deprem eğitimi, System.String[]
Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Sivil Savunma Birimi tarafından, muhtarlara yönelik deprem bilgilendirme semineri düzenlendi. Sivil Savunma Birim Sorumlusu Mustafa Balcı tarafından muhtarlara yönelik verilen eğitimde deprem öncesi, sırası ve sonrasında alınması gereken önlemler ve yapılması gerekenler hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Gözgün: "Bizlerin gözü, kulağısınız"

Seminer öncesinde muhtarlara programın amacı ile ilgili bilgiler veren Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, muhtarların yaşanabilecek bir deprem veya afet anında belediye ile koordinasyonu sağlayacak en önemli kişiler olduğunu söyledi. Muhtarlara katılımlarından ve gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür eden Gözgün, eğitimlerin mahallelere de yayılması için çalışma içerisinde olduklarını belirtti. Gözgün, "Mahallelerimizi en iyi tanıyan sizlersiniz, bizlerin gözü, kulağısınız" dedi.

Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Sivil Savunma Birim Sorumlusu Mustafa Balcı da, muhtarlara yönelik olarak deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması ve alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirmede bulundu.

Büyükleblebi, "Çok verimli bir eğitim oldu"

Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, böyle bir eğitim semineri düzenlenmesine vesile olan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve ekibine teşekkür etti. Büyükleblebi, "Çok verimli bir eğitim oldu. Muhtarlar olarak ne kadar donanım sahibi olursak, mahalle sakinlerimize o kadar faydalı olabiliriz. Bilmediklerimizi öğrendik. Allah'ım bizlere afet göstermesin, lazım olduğunda da ilgili bilgilere sahip olduk" görüşlerinde bulundu. - ISPARTA
Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:36 Kaynak: İHA
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