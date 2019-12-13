Isparta Belediyesi'nden şehir trafiğini rahatlatacak bir yol daha - Son Dakika
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Isparta Belediyesi'nden şehir trafiğini rahatlatacak bir yol daha

6 saat önce

Isparta Belediyesi, kavşak düzenlemesi ve alternatif yol çalışmalarıyla şehir içi trafik yoğunluğunu azaltıyor.

Isparta Belediyesi'nden şehir trafiğini rahatlatacak bir yol daha, System.String[]

Isparta Belediyesi, kavşak düzenlemesi ve alternatif yol çalışmalarıyla şehir içi trafik yoğunluğunu azaltıyor.


Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in göreve gelmesiyle birlikte daha önce alternatif yollar açan belediye, son olarak da Isparta Tren Garı ile Süleyman Demirel Eğitim Kompleksi arasında kalan ara yolu trafiğe kazandırdı.


Bu kapsamda, daha önce dar olan yol 20 metre genişliğinde bulvar olarak yeniden düzenleniyor. Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yeni açılacak yolla Davraz ve Karaağaç Mahallesi'nden gelen araçların daha rahat bir şekilde Şehir Hastanesi'ne ulaşabileceğini söyledi.


"Araç trafiğini rahatlatan yol"


İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Başdeğirmen, " Devlet Demiryolları Tren Garının arkasındaki yolda çalışma yapıyoruz. Tren Garı ile Süleyman Demirel Eğitim Kompleksi arasındaki ara yolu Devlet Demiryollarımızdan aldığımız muvafakatname ile 20 metrelik ana arter halinde açıyoruz. Bu yol Şehir Hastanesi'ne, Davraz, Karaağaç Mahallesi bölgesinden gelen araç trafiğini rahatlatacak ve buradan daha rahat Eğirdir yolu ve Şehir Hastanesi'ne ulaşabilecekleri bir yol haline getiriyoruz. Bu konuda bizlere yardımcı olan Devlet Demir Yolları yetkililerimize, Isparta Gar Müdürümüze ve diğer personelimize teşekkür ediyorum." dedi. - ISPARTA

Şükrü Başdeğirmen, Süleyman Demirel, Isparta, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:28 Kaynak: İHA
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