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Isparta Belediyesi'nden trafik yoğunluğunu azaltacak çalışma

1 saat önce

Isparta Belediyesi, cezaevi önünden Eğirdir yoluna bağlanan cadde ile bağlantılı sokaklarda asfalt çalışması başlattı.

Isparta Belediyesi'nden trafik yoğunluğunu azaltacak çalışma, System.String[]
Isparta Belediyesi, cezaevi önünden Eğirdir yoluna bağlanan cadde ile bağlantılı sokaklarda asfalt çalışması başlattı.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Davraz Mahallesi ve çevre yolundaki trafik yoğunluğu azaltan, cezaevi önünden, Eğirdir yoluna bağlanan cadde ile bağlantılı sokaklarında asfalt çalışması başlatıldı.

Yeni yerleşim yerlerinin de oluştuğu bölgede stabilize çalışmalarının tamamlanmasının ardından 115 Cadde, 5912, 5913, 5915 ve 5916 Sokaklarda asfalt çalışmasına başlandı. Birinci kat asfalt çalışmalarında sona yaklaşılırken, toplam 7 bin metrekareden oluşan asfalt çalışmalarının ikinci katı ise inşaatların bitmesi, kaldırımlar ile park düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek.

Isparta Belediyesinin yaptığı bu çalışma ile birlikte bölgede yaşanan trafik yoğunluğu da azaltılmış olacak. Migros kavşağının yoğunluğunu ciddi anlamda azaltması beklenen asfalt çalışmaları ile alternatif bir güzergahta oluşturulmuş olacak.

Yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden Davraz Mahallesi Muhtarı Coşkun Kunt, "Mahallemizin cadde ve sokaklarında asfalt çalışmalarımız başladı. Uzun süredir bu hizmeti bekliyorduk, şimdi vatandaşlarımız burada tozdan da kurtulmuş oluyor. Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen başta olmak üzere emeği geçen herkese şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkür ediyorum" dedi. - ISPARTA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:17 Kaynak: İHA
Fen İşleri Müdürlüğü, Eğirdir, Isparta, Güncel
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