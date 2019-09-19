Isparta Belediyesi öncülüğünde farkındalık yürüyüşü

Isparta Belediyesi 16-22 Eylül tarihleri arasında Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında, Belediye önünden başlayarak Valilik önüne kadar devam eden 'Engelli Vatandaşlarla Yürüyüş' programı düzenlendi.



Isparta Belediyesi önünden başlayan yürüyüşe Isparta Vali Yardımcısı Haluk Şimşek, Belediye Başkan Yardımcıları Uğur Büyükçulcu, Fahretdin Gözgün, Milli Eğitim Müdürü Ceylan Çaylak, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük başta olmak üzere yürüme engelli dernekleri, görme engelli dernekleri başta olmak üzere, Isparta'da faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Güneykent Yunus Emre Ortaokulu Bando Takımının eşlik ettiği yürüyüşün ardından, Valilik önünde konuşmalar gerçekleştirildi. Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Ramazan Erdoğan yaptığı konuşmada engelli tarifini yaparken, yaşadıkları sorunlar hakkında bilgiler verdi. Erdoğan, Türkiye'de 9 milyonu aşkın engellinin bulunduğunu dile getirerek, bu sayının bir milyon 700 bininin çocuklardan oluştuğunu aktardı. Engellilerin hayatlarının kolaylaştırılması için Isparta Belediyesinin çalıştığını belirten Ramazan Erdoğan, "Belediyemizin engelliler koordinasyon merkezinin kurulması, koordinatörünün atanması, otoparkların engellilere ücretsiz olması, engelli ve yaşlılarımıza evde bakım hizmeti verilmesi, yer altındaki WC'lerin zemine çıkarılması ve engellilere uygun yapılacak olmasından dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum. Kent konseyinin çalışmalarına önem vermesi, engelliler için yapılan ve yapılacak olan çalışmalarından dolayı başta Sayın Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen olmak üzere, başkan yardımcılarımıza, daire müdürlerimize ve emeği geçen herkese tüm engelliler adına teşekkür ederim" dedi.



Isparta Belediyesi olarak ilk kez böyle bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu da, tüm katılımcılara desteklerinden dolayı teşekkür etti. Isparta'da 7'den, 77'ye herkesi ilgilendiren farkındalığı oluşturmak adına böyle bir faaliyet düzenlediklerini aktaran Başkan Yardımcısı Büyükçulcu, Hareketlilik Haftası programı kapsamında Hızırbey Anaokulunda başlattıkları etkinliklerin pazar günü bisiklet turu ve gösterileri ile son bulacağını kaydetti.



Toplumda bir farkındalık oluşturmak istediklerini dile getiren Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, "Hareket etmenin, toplu taşıma kullanmanın, yürümenin, spor yapmanın önemini ortaya koymak istedik. Isparta Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak adına her türlü çalışmayı yapıyoruz. Engelliler Koordinasyon Merkezinin kurulması, otoparkların engellilerimize ücretsiz olması, wc'lerin engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun hale getirilmesi çalışmalarını yapıyoruz. Buradan her türlü paylaşıma hazır olduğumuzu da belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından program günün anısına çekilen toplu fotoğraf ile son buldu. - ISPARTA