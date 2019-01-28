Isparta Belediyesi Sağlık Merkezi Açılış İçin Gün Sayıyor

Isparta Belediyesi Sağlık Merkezi yapım çalışmalarında son aşamaya gelindi.

Isparta Belediyesi Sağlık Merkezi yapım çalışmalarında son aşamaya gelindi. Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, merkezde ayrıca obeziteyle de mücadele edileceğini, aynı zamanda da Aile ve Psikolojik Danışma Merkezinin yer alacağını belirtti.



Isparta Belediyesi tarafından Kurtuluş Mahallesi Çayboyunda yer alan bölgede, belediyeye ait bina Sağlık Merkezi çalışmalarında son aşamaya gelindi.



Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, "Burada Aile ve Psikolojik Danışma Merkezimiz, diyetisyenimiz de bulunacak. Belediyemizin kapsamlı bir sağlık merkezi olacak. Isparta'mızda ortaya çıkan çeşitli problemleri önleme merkezi de burası olacak. Örneğin cana kıyma vakalarıyla ilgili çalışmaların, psikolojik çalışmaların yapılacağı bir merkez olacak. Bugün obezite merkezi de burası olacak. Artık yaşanabilir bir Isparta'da, sağlıklı yaşanabilir bir kontrol merkezi olacak." dedi.



Sağlık merkezinin tesisat çalışmalarının bittiğini, tefrişinin yapıldığını dile getiren Başkan Günaydın, "Şehrimizin en iyi mekanında, çevre peyzajıyla, düz ayak bir merkez olacak. Isparta Belediyesi nerede ihtiyaç varsa belediye orada harekete geçiyor. Sağlık merkezimiz ortaya çıktı, şehrimize bu güzel modern çalışma hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu. - ISPARTA

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