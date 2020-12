Isparta Belediyesi yürüme engellilere 100 adet akülü tekerlekli sandalye hediye etti - Son Dakika

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, şehirdeki engellilerin kullanımına yönelik 100 adet akülü tekerlekli sandalye, 40'ar adet konuşan saat, konuşan tansiyon aleti, görme engelli bastonu, görme engelliler için kitap ve yine 60 adette okuma kitabı hediye etti.

Isparta Belediyesi tarafından Kovid-19 tedbirleri gözetilerek çok dar kapsamlı olarak belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen programda konuşan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kendileri için 3 Aralık'ın sadece farkındalık olması ile alakalı öneminin bulunduğuna işaret ederek, "365 günün tamamında da engellilerimiz bizim canımızdır, her şeyimizdir" dedi.

"Empati yapalım"

Engelli olmanın, empati yapmanın çok zor olduğunu belirten Başkan Başdeğirmen, "Empati yaptığınız zaman bu engelin ne olduğunu anlamak, insanlara biraz daha farklılık getiriyor. Empati yapalım. Engellilerimiz, hastalarımız, zor durumda olanlar için bir empati yaparsak biz onları çok daha iyi anlarız. Onları anlamak için onlarla beraber olmak lazım. Birçok sorunlarını beraber istişare yapabilmemiz lazım ve engelsiz bireylerimizin, engelli bireylerimize karşı olan sevgi ve saygısını artırmamız lazım" dedi.

Başkan Başdeğirmen, engellilere karşı zaman zaman olumsuz tavırlar sergilendiğini hatırlatarak, "Lütfen ne olursunuz, engellilerimize karşı candan, fedakarca, hoşgörülü davranmamız gerektiğini bilelim. Engellilerimiz, engelleriyle hayata tutunmaya çalışıyorlar. Eğer bizde kendilerine zorluklar çıkarırsak bizde Allah katında da, kul katında da suçlu oluruz" diye konuştu.

"Benim bu sandalyeye ihtiyacım var diyen herkese ulaşıyoruz"

Göreve geldiklerinden buyana 100'ün üzerinde akülü engelli tekerlekli sandalye ile birlikte yine konuşan saat, konuşan tansiyon aleti, görme engelli baston, kitaplar ve çok değişik ihtiyaçların dağıtıldığını belirten Başdeğirmen, engellilerle her türlü ortamda birlikte olduklarını aktararak, belediye olarak engellilere yönelik yapılan çalışmalardan bahsetti. Bugünde 100 akülü tekerlekli araç ile birlikte değişik ihtiyaçların engellilerle buluşturulduğunu anlatan Başdeğirmen, "Benim bu sandalyeye ihtiyacım var diyen herkese ulaşıyoruz. Ulaşamadığımız engellilerimiz varsa lütfen bize bildirin" dedi.

"Her zaman yanlarındayız"

Pandemi dolayısıyla Isparta'daki 26 derneğin başkanları ile bugün bir araya gelemediklerini kaydeden Başdeğirmen, tüm dernek isimleri ve başkanlarının isimlerini kürsüden tek tek okuyarak yaptıkları çalışmalar ve belediye ile işbirlikleri ve istişarelerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Başdeğirmen, "Bugün bizlerle birlikte olmak isteyen engelli derneklerinin başkanları gönül koymasınlar. Kendilerinin ne kadar fedakarca çalıştıklarını, proje oluşturduklarını ve bizlere sorunları aktardıklarını biliyoruz, bunun için teşekkür ediyorum. Bu derneklerimizin başkanlarıyla ve engellilerimizle belediye olarak, şahsım ve ailemle yanlarında olduğumu söylemek istiyorum." şeklinde konuştu.

"Türkiye'de ilk kez işitme engellilerimizin kullandığı şeffaf maskeyi biz ürettik"

Pandemi sürecinde en çok sorun yaşanan konulardan birisinin de işitme engellilerin kullandığı maskeler olduğuna vurgu yapan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Türkiye'de ilk kez işitme engellilerimizin kullandığı şeffaf maskeyi biz ürettik. Üreten arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu maskelerden bize talepte bulunulan özel ve kurumlar oldu. 'Ücreti karşılığında alabilir miyiz?' dendi. Hiçbirinden bir ücret almadan hepsine de maskeleri ulaştırdık. Evlerinden çıkmakta zorlanan engellilerimizin maske, kolonya, dezenfektan ve diğer ihtiyaçlarını da karşılıksız teslim ettik. Bundan dolayı bizler çok mutluyuz. Belediye olarak yapmamız gereken bir çalışmayı layıkıyla yaptığımız inancındayız. Sizlerde bizlere destek olun, ulaşamadığımız, yetişemediğimiz, duyamadığımız, bilemediğimiz yerlerdeki ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımızı bizlerle buluşturun. Sizlerden isteğimiz budur" görüşlerinde bulundu.

'Allah devletimize zeval vermesin' diyen Başkan Başdeğirmen, "Şu anki yapmış olduğumuz çalışmaları devletimizin bize vermiş olduğu yetki, güç ve kaynaklarla yapıyoruz. Ülkemiz büyük ve güçlü bir ülke. Liderimiz dünyanın en büyük lideri. Her zaman için ihtiyaç sahibi, fakir olanın, zor durumda olanın yanında. Sadece ülkemizde değil, ülkemiz dışındaki kandaşlarımızla da beraber. Her zaman mazlumun yanında olan bir liderimiz var, Recep Tayyip Erdoğan. Bizlere de, dışarıdaki tüm insanlara da çok destek veriyor. Mazlumun, ihtiyaç sahibinin her zaman yanında, ne zaman ihtiyaç olursa dimdik ayakta. Allah, Cumhurbaşkanımıza da hayırlı uzun ömürler nasip etsin" ifadelerinde bulundu.

Akülü tekerlekli araçlarını teslim alan engelli bireylerde yaşadıkları mutlulukları dile getirdiler. Engelli bireyler, "Evlerimizden rahatlıkla dışarı çıkabileceğiz, bu çok güzel bir şey. Engellilere acımak değil, böyle yardımda bulunulması çok iyi. Allah razı olsun. Bu engelli aracım çok rahat, önceki çok eskiydi, kullanamıyordum. Mutluyuz, güzel bir arabamız oldu. Başkanımıza çok teşekkür ederiz" dedi. - ISPARTA